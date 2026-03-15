DRÁMA na ceste: ŠIALENÁ jazda vodiča, VIDEO ma cyklistov sa rýchlosťou 150 km/h! Minul ich len o centimetre

LOGROÑO - Španielska polícia vyšetruje 21‑ročného vodiča z regiónu La Rioja, ktorý mal podľa svedectiev cyklistov úmyselne ohroziť skupinu siedmich jazdcov na ceste. Incident je tak vážny, že polícia vedie úkony pre možné pokusy o zabitie, prípadne pre obzvlášť nebezpečnú jazdu.
Prípad rieši dopravná vyšetrovacia jednotka GIAT po tom, čo cyklisti osobne prišli na policajnú stanicu podať oznámenie, píše denník Marca. Podľa ich výpovede ich vodič najskôr predbehol vysokou rýchlosťou, pričom opakovane trúbil, hoci skupina išla riadne pri pravom okraji vozovky. Nebezpečný manéver vyvolal napätú situáciu a jeden z cyklistov vodičovi gestom naznačil nesúhlas. Reakcia vodiča bola okamžitá – prudko zabrzdil, z auta im ukazoval gestá a následne z miesta odišiel.
Tým sa však incident neskončil. O niekoľko minút sa vozidlo objavilo znova, tentoraz v protismere, pričom zabralo celý jazdný pruh, v ktorom sa cyklisti pohybovali. Skupina musela okamžite zosadnúť z bicyklov a uhnúť mimo cesty, aby sa vyhla čelnému nárazu. Tento incident zachytila aj kamera.
Vodič šiel okolo 150 km/h
Cyklisti okamžite kontaktovali operačné stredisko Guardia Civil. Vyšetrovanie napokon viedlo k identifikácii vodiča vďaka ich výpovediam a záznamom z bezpečnostných kamier. Technické analýzy ukázali, že auto sa pohybovalo rýchlosťou až okolo 150 km/h na úseku, kde je povolených 60 km/h. Navyše prešlo menej ako 50 centimetrov od cyklistov, hoci zákon vyžaduje bočný odstup minimálne 1,5 metra.
Podľa vyšetrovateľov nejde o náhodnú nepozornosť, ale o sériu vedomých a nebezpečných manévrov: riskantné predbiehanie, následná konfrontácia, návrat v protismere a vysoká rýchlosť pri priblížení k cyklistom. Polícia preto konštatuje, že vodič konal spôsobom, ktorý mohol viesť k smrti niektorého z cyklistov. Spis bol postúpený súdu, ktorý bude v konaní pokračovať.