Už ste počuli o diagnostike KidLab? Možno pomôže aj vášmu dieťaťu, ktoré práve ochorelo

Najhoršia je neistota. To vám potvrdí každý študent, ktorý čaká na výsledok skúšky či každá žena, ktorá hypnotizuje čiarky na tehotenskom teste, ale aj každý rodič, ktorý vidí, že má choré dieťa, no nevie, čo mu je a ako mu pomôcť. Práve preto vznikla produktová línia KidLab od Unilabs Slovensko, ktorá ponúka možnosť objednať si laboratórne diagnostické testy pre deti od šiestich rokov aj pre samoplatcov.

Služba je určená najmä tým, ktorí si kladú otázku: „Čo je zase môjmu dieťaťu?“ alebo chcú z nejakého dôvodu poznať podrobnejší zdravotný stav svojho dieťaťa, pretože dostať sa k pediatrovi v týchto dňoch je výkon na úrovni Čarodejníka z krajiny Oz.

Produktová línia testov KidLab je určená pre malých pacientov od 6 rokov a zameriava sa presne na tie nepríjemné chrípkové symptómy a symptómy respiračných ochorení, ktoré v týchto dňoch postihujú deti. Ide napríklad o zapálené hrdlo, kašeľ aj s teplotou, silný sopeľ, hustý či riedky, žltý, zelený výtok z oka, silné kapríky, ale aj o bolesť uška. Práve vďaka tejto diagnostike viete zistiť, či ide o bežné prechladnutie alebo o niečo vážnejšie, kde by už mali byť nasadené antibiotiká. Vhodný test si vyberiete priamo na stránke pri objednávaní.

Diagnostika prebieha veľmi citlivým výterom z očka, uška či z hrdielka alebo súbežne, v kombinácii so základným vyšetrením krvi (vrátane CRP) a s laboratórnym vyšetrením moču – kombinácia diagnostík je len na vás.

Výsledky odporúčame zásadne konzultovať len s lekárom, najmä ak ide o akútny prípad. Liečba rozhodne nepatrí do rúk laika – hoci aj rodiča, ale do rúk lekára, ktorý okrem laboratórnych výsledkov posudzuje aj príznaky a celkový klinický stav dieťaťa. Len on môže po ich posúdení odporučiť vhodnú liečbu alebo rozhodnúť, či nie sú potrebné nejaké ďalšie vyšetrenia. Zároveň iba lekár dokáže predpísať lieky na predpis.

Presná diagnostika umožní lepšie cielenie liečby a aj výber vhodného lieku. Ak má totiž dieťa respiračnú chorobu spôsobenú virózou, tak je v mnohých prípadoch úplne zbytočné podávať antibiotiká, lebo tie zaberajú iba na baktérie. A práve takéto rozhodnutie by mal prijať detský lekár.

A ako sa objednať? To je úplne jednoduché. Ak už máte svoje konto na portáli lab.online, tak sa iba prihlásite, vyberiete si potrebný test, miesto a čas odberu a zaplatíte. Ak účet ešte nemáte, viete si ho vytvoriť v priebehu pár minút. Výhodou je, že aj výsledky dostanete v digitálnej forme a nemusíte po ne nikam chodiť. Najskôr vám príde notifikácia do sms a mailu s interaktívnym linkom, kde si výsledky zobrazíte. Samozrejme, ostávajú aj priamo vo vašom účte na lab.online, kde sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť a máte ich tak stále pri sebe. Laboratórne výsledky odberov sú doručované do dvoch pracovných dní.

