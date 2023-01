NN SR je piatykrát TOP zamestnávateľ a v celkovom rebríčku slovenských firiem obsadila druhú priečku

Boj o talentovaných zamestnancov pokračuje. Aj v roku 2023 bude podľa štúdie Hiring and Workplace Trends Report v globálnom meradle pre firmy kľúčové pritiahnuť tých najlepších. Šancu na úspech zvyšuje i schopnosť naplniť očakávania zamestnancov. Po pandémii dynamika zmien vzrástla a ovplyvňuje aj firemné kultúry. Do popredia sa dostávajú otvorenosť, diverzita, rešpektovanie individuálnych potrieb, inklúzia a flexibilita. Túto skúsenosť má aj Miroslava Jandorfová, HR riaditeľka NN Slovensko – spoločnosti, ktorá vie na nové trendy nielen reagovať, ale ich aj spoluvytvára. Potvrdzujú to najnovšie ocenenia TOP Employer Slovakia a TOP Employer Europe, ktoré NN získala už piatykrát po sebe.