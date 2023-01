Novoročné výzvy v plnom prúde? Ktorých zlozvykov by ste sa chceli zbaviť?

Január sa presunul do druhej polovice a u mnohých prvotné nadšenie z novoročných výziev postupne opadá. A aj keď sme si na rok 2023 vytýčili nejaké tie ciele, aby sme si ich o 12 mesiacov mohli úspešne zrekapitulovať, nestačí len mávnuť rukou a čakať do druhého dňa, že sa nám podarí bojovať so zlozvykmi hladko – budeme musieť k tomu prispieť sami a budeme musieť aj naozaj chcieť zmenu.

V tomto prípade ide naozaj o pevnú vôľu, vytrvalosť, motiváciu a celkové nastavenie. Či už je to chudnutie, zdravšie stravovanie alebo snaha skoncovať s fajčením, všetko je to o správnej motivácii a nastavení si ideálneho režimu pre svoje telo. Inak sa už vo februári stretnete s prvými neúspechmi.

A rovnako aj odborníci radia, aby sme si na svoje zlozvyky nastavili správny režim. Žiadne výzvy nemôžu skončiť úspešne, ak si ich naozaj dobre nepremyslite, nestanovíte si, čo chcete dosiahnuť a reálne si nezhodnotíte aj vašu situáciu a ako veľmi ste ochotní so svojimi zlozvykmi aj dlhodobo pracovať. A popritom všetkom sa necítiť pod tlakom a stresom.

Ďalším faktorom, ktorý je veľmi dôležitý, je naša vnútorná motivácia. Tú často prirovnávame k motoru, ktorý nás ženie dopredu. Bez motivácie sa dá k zmenám pristúpiť len ťažko. A práve pri zlozvykoch to platí dvojnásobne.

Stres ako spúšťač zlozvykov

Vedeli ste napríklad, že jedným z hlavných spúšťačov fajčenia je stres? Ak sa necítime vo svojej koži, cítime neistotu, vysoké tempo v práci, trápia nás vzťahy a ďalšie problémy v súkromnom živote – to všetko môže vplývať aj na fajčiarov, ktorí potom po cigarete siahnu čoraz častejšie. Spomínané problémy sú taktiež častými faktormi recidívy – návratu k fajčeniu po abstinencii. Odborníci rovnako varujú pred obviňovaním sa.

Čo robiť? Vynikajúcim pomocníkom je preto motivácia, ale aj fyzická aktivita, vďaka ktorej sa cítime lepšie, máme viac energie a pri ktorej sa nám potom uvoľňujú endorfíny. Ak sa teda chceme pozrieť na zlozvyky a niečo s nimi aj urobiť, musíme si nastaviť reálne ciele.

Galéria fotiek (4) Zdroj: PMI

Poďme sa teraz pozrieť na jeden konkrétny zlozvyk, ktorým je fajčenie. Cigaretový dym nie je určite vhodným spoločníkom na ceste za zdravším životným štýlom. Je tu ale veda, ktorá môže podať pomocnú ruku, ako sa klasických cigariet zbaviť raz a navždy.

A prečo je cigaretový dym nepriateľ zdravia? Podľa vedeckých poznatkov, príčinou ochorení súvisiacich s fajčením je proces horenia a následné vdychovanie dymu. Ten obsahuje okrem iného oxid uhoľnatý, arzén, benzén, ťažké kovy (olovo, kadmium), kyanovodík a ďalšie chemikálie, ktoré tvoria decht a usádzajú sa v tele fajčiara. A aj keď všetci zvyknú ukazovať prstom na nikotín, skutočným problémom je tak spomínaný decht. Ochorenia súvisiace s fajčením sú vyvolané predovšetkým inhaláciou škodlivých látok, ktoré sa z veľkej časti vytvárajú pri spaľovaní tabaku, a tak nikotín nie je ich primárnou príčinou.

Rovnako aj štúdie hovoria o tom, že motivácia a vôľa sú kľúčové, aby fajčiari prestali so svojím zlozvykom a ak už nedokážu prestať úplne, tak aby aspoň fajčenie nejakým spôsobom obmedzili. Veď zbaviť sa cigariet a nikotínu natrvalo je to najlepšie, čo môže človek pre svoje zdravie urobiť. Je to ale boj na dlhú trať a nie vždy sa to, žiaľ, podarí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: PMI

Riešenie pre dospelých fajčiarov? Bez dymu aj v roku 2023

Dospelí fajčiari, ktorí nechcú alebo nedokážu prestať fajčiť klasické cigarety, však môžu prejsť na bezdymový začiatok roka, ktorý ich vďaka unikátnej technológii a vede dokáže posunúť k pozitívnejšej zmene a môžu prestať s klasickými cigaretami raz a navždy.

Pre dospelých fajčiarov, ktorí nechcú alebo nedokážu prestať fajčiť klasické cigarety, môže byť vhodnou alternatívou k zmene technologická vychytávka s moderným dizajnom IQOS ILUMA. Bezdymové zariadenia IQOS neprodukujú cigaretový dym, a tak nevzniká nevábny cigaretový zápach, ktorý by sa držal vo vlasoch, na pokožke, ale aj oblečení a v interiéri. Pri používaní bezdymovej alternatívy IQOS ILUMA nedochádza k spaľovaniu tabaku. Namiesto dymu produkuje aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivín ako cigaretový dym.

Galéria fotiek (4) Zdroj: PMI

VYŠŠIA ÚROVEŇ Z UŽÍVATEĽSKÉHO ZÁŽITKU V PODOBE BEZDYMOVEJ ALTERNATÍVY IQOS ILUMA.

Pri tomto bezdymovom zariadení hovoríme o revolučnej technológii indukčného nahrievania tabaku SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM. A tak bezčepeľové zariadenie nahrieva tabak vo vnútri, a tak nielenže je modernejšie, ale aj čistejšie, bez nutnosti čistenia.

IQOS ILUMA ponúka tri druhy prevedenia – od prémiového zariadenia IQOS ILUMA PRIME, cez IQOS ILUMA, až po zariadenie „všetko v jednom“ IQOS ILUMA ONE.

Príjemné zemité farby a štýlový dizajn upútajú taktiež dospelých fajčiarov. Púzdra si môže dospelý užívateľ personalizovať z množstva farieb a textúr, pri zariadeniach IQOS ILUMA a IQOS ILUMA PRIME je tiež široký výber materiálov, farieb a textúr krytov, obalov na nabíjačky či ozdobných krúžkov pre nahrievače.

Bezdymové zariadenia IQOS ILUMA vo všetkých troch verziách sú dostupné na Slovensku v IQOS predajniach a v online predaji od 16. novembra 2022 a od 1. decembra 2022 na ďalších vybraných predajných miestach.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

- reklamná správa -