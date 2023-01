Nový rok štartuje rozmanitou ponukou podujatí, stačí si vybrať to svoje!

Rok 2022 máme definitívne za sebou a my vám prajeme všetko najlepšie do toho nasledujúceho. A začneme ho naozaj pestrou ponukou podujatí, ktoré nás čakajú už v januári. Na svoje si prídu milovníci všetkých hudobných žánrov, fanúšikovia rôznych športov a nezabudli sme ani na tých najmenších.

V tomto článku nájdete výber toho najlepšieho z ponuky Predpredaj.sk v prvom mesiaci nového roka 2023. Stačí si vybrať a vyraziť za neopakovateľnými zážitkami.

ANDER Z KOŠÍC a jeho kapela KONYARE s hosťami

V januári vyráža na turné po východnom Slovensku nesmrteľný Ján Pisarčin alias Ander z Košíc, ktorý je považovaný za skutočnú legendu humoru, dokonca za zakladateľa slovenského stand upu. Svojim svojským humorom zabáva publikum po celom Slovensku už viac ako 50 rokov. Na tomto turné mu bude robiť spoločnosť jeho kapela Konyare z Prešova, Vilko “Hutorista: ňe Paly” Kalman z kapely Drišľak a spevák Štefan Repka, ktorý predtým pôsobil v kapele Kollárovci a práve vydáva svoj sólový album s názvom Poďme si spraviť krajší svet. Príďte si užiť 120 minút nespútanej zábavy v siedmych mestách spolu s Anderom a jeho hosťami. Vstupenky nájdete len v sieti Predpredaj.sk. Galéria fotiek (11) Ander z Košíc

Nocadeň

Pri príležitosti vinylovej reedície albumu Nestrieľajte do labutí, ktorý vyšiel znova po 16 rokoch, sa kapela Nocadeňrozhodla pripomenúť si ho aj na špeciálnom novoročnom klubovom turné. Koncertný setlist bude zostavený z veľkej časti zo skladieb z tohto úspešného albumu, ale nebudú chýbať ani hity z dlhej 25-ročnej histórie kapely. Turné pozostáva zo štyroch zastávok naprieč Slovenskom a štartuje už 7. januára v Košiciach. Vstupenky sa míňajú závratnou rýchlosťou, preto ak je práve Nocadeň vašou srdcovou kapelou, určite neváhajte. Vstupenky nájdete tu.

Galéria fotiek (11) Kapela Nocadeň, foto PR k turné

Štefan Štec - Novoročné koncerty

Štefan Štec vás pozýva na svoje Novoročné koncerty v mestách Košice a Prešov. Príďte si spolu s ním a koledami pripomenúť pokoj sviatočných chvíľ, energickými skladbami privítať s radosťou nový rok, ktorý len teraz otvoril svoje vráta. Spievať a hrať bude vynikajúca FAJTA, ktorá svojou energiou nenechá sedieť žiadneho diváka. A ak nie tancovať, tak určite budete vyspevovať známe skladby. Zaznejú starodávne rusínske koledy, ale aj prekrásna nová skladba Žaľ. Máme k dispozícií ešte zopár vstupeniek na košický koncert tu.

Galéria fotiek (11) Štefan Štec

Richard Muller ’22 Tour (presunuté koncerty)

Zo zdravotných dôvodov boli preložené dva koncerty v rámci veľmi úspešného turné jedného z našich najpopulárnejších spevákov Richarda Müllera. Konkrétne išlo o koncerty v mestách Nitra a Žilina. Pre fanúšikov z týchto miest, ktorí si už vstupenky zakúpili a aj pre tých, ktorí sa ešte len chystajú, máme výbornú správu. Náhradné termíny sú stanovené na január a priaznivci Richarda Müllera už nebudú musieť dlhšie čakať. Posledné voľné miesta na oba koncerty nájdete tu.

Galéria fotiek (11) Richard Müller,

Burn Fest Vol. 1

V januári si prídu na svoje hlavne milovníci tvrdších žánrov, pre ktorých tu máme hneď tri zaujímavé ponuky. Prvou z nich je určite nový klubový festival Burn Fest. Prvý ročník sa uskutoční 14. januára v Trnave a organizátori si pripravili skutočne atraktívny mix domácich kapiel. Na jednom pódiu budete mať možnosť vidieť vystúpenia dvoch víťazov v kategórii hard ’n’ heavy na Radiohead Awards za posledné roky a to Autumn Nostalgie a Cranial Void. Spoločnosť im bude robiť ešte Marturos a hlavne April Weeps. Ich novinka Cataclastic získava pozitívne recenzie po celom svete a je jedným z horúcich kandidátov na trofej v spomínanej kategórii za rok 2022. Vstupenky za zvýhodnenú cenu nájdete tu.

Monstrosity, Origin, Reject The Sickness, Intrepid

Ďalšou lahôdkou pre metalistov je jednoznačne koncert deathmetalových legiend z USA - Monstrosity a Origin, ktorým budú predskakovať Reject The Sickness z Belgicka a estónska kapela Intrepid. Monstrosity prídu predstaviť svoju novú tvorbu a tak isto aj skladby z kultových albumov ako "The Passage Of Existence", "Imperial Doom" a "In Dark Purity”. Na ceste po Európe ich budú sprevádzať majstri technického death metalu Origin, ktorí sa k nám vracajú po piatich rokoch s novým albumom Chaosmos. Naposledy v Banskej Bystrici predviedli ukážkovú show a dokázali, že sú to majstri svojho remesla! Neváhajte získať vstupenky za zvýhodnenú cenu v Predpredaji.

Orkrist, Galadriel, Autumn Nostalgie

Posledným januárovým tipom pre priaznivcov hard ’n’ heavy je koncert trojice domácich kapiel Orkrist, Galadriel a Autumn Nostalgie, ktorý sa bude konať 28. januára v klube Randal v Bratislave. Atmosferickí veteráni Orkrist zažívajú úspešný comeback a v najbližších dňoch vydajú nový album, ku ktorému natočili prvý videoklip v histórii kapely. Ďalšiu skupinu Galadriel netreba ani predstavovať, keďže je najstaršou stále fungujúcou skupinou na domácej doom metalovej scéne. Deväť štúdiových albumov a množstvo koncertov jej dnes dávajú status legendy. Trio uzatvára post black metalový fenomén Autumn Nostalgie. Predpredaj vstupeniek tu.

Štúdio L+S

V legendárnom Štúdiu L+S divadelná sezóna nikdy nekončí. So starým rokom sa rozlúčili kultovým predstavením Kontrabas s Martinom Hubom v hlavnej úlohe a v januári svojich priaznivcov privítajú hrou 69 vecí lepších než sex, kde môžete vidieť Dianu Mórovú, Kamila Mikulčíka alebo Zuzanu Mauréry. Okrem nej sa v programe nachádzajú klasiky ako Skaza Titanicu, Staré dámy, Shirley Valentine alebo Krvavé peniaze či Music a la Carte. Vyberte si z rozmanitého programu podľa nálady tu.

Galéria fotiek (11) Predstavenie Staré dámy

Frozen - Slovenské ľadové kráľovstvo

Pozrite si jednu z najúspešnejších rozprávok všetkých čias. V podaní herečiek Andrey Somorovskej (Elza) a Lucie Bugalovej (Anna), ktorých spevácke výkony ocenila aj Disney produkcia z Ameriky. Čaká vás príbeh dvoch sestier, ktorých láska nepozná hranice. Stretnete sa s milým vtipným snehuliakom Olafom, ktorý bude stepovať a tancovať na kolieskových korčuliach a očarí nielen deti, ale aj dospelých. Ide o originálne predstavenie. Turné s touto rozprávkou pokračuje aj v januári a vstupenky nájdete tu.

Galéria fotiek (11) Frozen

Bábkové divadlo v Košiciach a v Žiline

Svoje brány po vianočnej prestávke opäť otvorilo aj Bábkové divadlo v Košiciach, ktoré si pripravilo bohatý program na celý mesiac, najmä pre tých najmenších. Deti sa môžu tešiť na populárne rozprávky ako Guľko bombuľko, Filip a ježibaba, Slniečko a snežní ľudkovia alebo O psíčkovi a mačičke. Doprajte svojim ratolestiam zážitok v podobe bábkového divadelného predstavenia a zaspomínajte si spolu s nimi na časy vlastného detstva. Vstupenky nájdete tu.

Galéria fotiek (11) Bábkové divadlo Košice

Rovnako je na tom aj Bábkové divadlo v Žiline. Aj tu nájdete skvelé tituly pre vaše deti ako napríklad Perinbaba, Kozliatka alebo derniéru predstavenia Zázračná baterka, ktoré bude mať možnosť vidieť posledný krát. Vstupenky nájdete tu.

Futbal, hokej a bojové športy

Pre športových fanúšikov máme na január pripravenú bohatú a rôznorodú ponuku od futbalu a hokeju cez basketbal až po stále populárnejšie bojové športy. V našom portfóliu nájdte vstupenky na hokejové zápasy HK Nitra, HK Poprad a HK GROTTO Spišská Nová Ves. V januári sa spúšťa aj predaj permanentiek na zápasy futbalového klubu DAC Dunajská Streda a komu je zima na hokejových štadiónoch, môže sa prísť zohriať do basketbalovej haly klubu Interu Bratislava.

Galéria fotiek (11)

Na svoje si prídu aj priaznivci bojových športov, ktorí môžu prísť povzbudzovať na PML 6: Homecoming do Trenčína alebo na RFA Ring Tour do Trnavy, za ktorým stojí legendárny Tomi Kid Kovács. Komu nestačí len povzbudzovať, ale radšej by sa aktívne zapojil, prípadne potrebuje zhodiť nejaké kilá po sviatočných hostinách, môže sa registrovať na tradičný bežecký pretek ČSOB Zimná séria II., ktoré štartuje 14. januára Bratislave.

