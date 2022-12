Obavy pri silnom detskom soplíku? To je minulosť!

Poznáte to: malé dieťa intenzívne soplí a vy ako rodič rozmýšľate, či ide len o malichernosť alebo o niečo vážnejšie, čo netreba podceniť. Premýšľate o návšteve pediatra, ale uvedomujete si, že vás čaká ambulancia plná chorých detí, priemerne štyri hodiny čakania (ak budete mať to šťastie a dostanete skorý termín) a veľa neistoty, či tam naozaj máte chodiť. Priznajme si – na Slovensku je pediatrov málo. Problémy sú s termínmi, ale aj so zastupovaním, keď lekár ochorie, prípadne je v karanténe alebo na dovolenke.

Na Slovensku máme akútny nedostatok detských lekárov a v niektorých regiónoch je situácia alarmujúca. Za dva roky ich ubudlo takmer sto a dnes je približne polovica z tých, ktorí ešte ambulujú, v dôchodkovom veku. Výsledkom je, že majú na detského pacienta menej času a predlžujú sa čakacie doby. Ak chcete akútnu situáciu s vaším dieťaťom riešiť urgentne, tak sa môžete obrátiť na špeciálnu diagnostiku KidLab určenú pre deti od 6 rokov.

Tá môže rodičom ponúknuť odpovede na viacero otázok ešte pred návštevou lekára. Z viacerých balíkov laboratórnych testov si rodič vyberie taký, ktorý najlepšie zodpovedá akútnym zdravotným problémom jeho dieťaťa. Napríklad test CRP dá odpoveď na otázku, či pri horúčke alebo zvýšenej teplote je v tele dieťaťa zápal a môžu byť potrebné antibiotiká alebo pomôžu aj voľnopredajné lieky na tlmenie príznakov.

Že je „obyčajný“ CRP test málo? V rámci detskej diagnostiky je zaujímavá a veľmi presná aj kultivácia biologického materiálu z hrdla dieťaťa. Je to veľmi užitočný výter, a to nielen pri bolestiach hrdla a kašli, ale dokonca aj pri bolestiach uška. Tento výter presne odhalí prítomné baktérie, ak sa tam nachádzajú (cca 35 kmeňov), a čo je úplne skvelé – ak sa baktéria potvrdí, následne sa automaticky kultivuje, na aké antibiotiká je citlivá a ktoré na ňu najlepšie zaberú. To isté ponúkame aj pri výtere z nošteka, a dokonca, ak má dieťatko dlhodobo výtoky z očka (tzv. silné kapríky), vieme spraviť kultiváciu aj výterom z oka.

Výsledok testu (výteru, CRP a iné) by ste mali hneď, hoci aj na diaľku, konzultovať so svojím pediatrom. Lieky vám potom vie lekár v prípade potreby predpísať na e-recept a vy si ich už len vyberiete v lekárni.

Liečba dieťaťa zásadne nepatrí do rúk rodiča, ale do rúk lekára, pretože lekár zohľadňuje aj iné príznaky a celkový klinický stav dieťaťa okrem samotného pozitívneho výsledku testu. Nezabudnite na to!

Veľkou výhodou je, že sa objednávate online formou na presný čas a miesto odberu, a to cez portál lab.online. O odber sa postará kvalifikovaný odberový personál s citlivým prístupom k deťom. Výsledok vám príde do dvoch pracovných dní formou interaktívneho linku do SMS. Následne ho viete preposlať pediatrovi.

Objednať sa na vyšetrenie je veľmi jednoduché. Cez stránku kidlab.sk sa dostanete priamo k testom, ktoré môžu byť pre vaše dieťa osožné. Sú určené pre deti od 6 rokov. Ak už máte na lab.online vytvorené konto, stačí sa prihlásiť, vybrať si test a objednať sa na najbližší termín alebo sa pár kliknutiami zaregistrujete. Ceny testov začínajú na necelých 7 eurách. Výsledky dostanete do mailu, do sms a nájdete si ich aj vo vašom zákazníckom konte na stránke lab.online. Ponuku testov si môžete pozrieť už teraz TU, aby ste boli prichystaní, keď ich budete potrebovať.

- reklamná správa -