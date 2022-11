Filip Polášek hlavnou hviezdou ProAm Challenge 2022 by Adifex

Víťaz vlaňajšieho Australian Open nútene pauzuje od júnového Wimbledonu pre dlhotrvajúce zranenie. Polášek nám ochotne pootvoril dvere do svojho súkromia. Prezradil aký bizarný osobný rekord si utvoril na tohtoročnom Wimbledone, ako aj to, kto má v rodine posledné slovo v tom, na ktoré turnaje rodina pocestuje.

Ako zvládate novembrové počasie?

O zdravie sa mi väčšinou „stará“ staršia, päťročná dcéra, ktorá čas od času donesie zo škôlky domov nejaký ten vírus. Práve teraz je na to vhodné obdobie. Ja sa samozrejme od nej zakaždým nakazím a týždeň si poležím doma v posteli. Takto mi „pomáha“ s budovaním mojej imunity.

V priebehu tohtoročného Wimbledonu ste si vraj utvorili zaujímavý osobný rekord...

Mám vo zvyku nechať si každé ráno pred zápasom vypliesť nanovo všetkých päť rakiet, s ktorými chodím na turnaje. Je to rituál, vďaka ktorému mám istotu, že váha, na ktorú sú rakety vypletené bude u všetkých identická. V úvodnom kole tohto ročníka, práve v čase keď mi doplietli poslednú, organizátori zahlásili preloženie nášho zápasu na nasledujúci deň. A tak mi výplety na všetkých piatich raketách vystrihali a na druhý deň ráno znova vyplietli. Ráno sme sa však dozvedeli, že organizátori zaradili náš zápas do večerného programu. A ako naschvál sa v jeho priebehu spustil intenzívny dážď, takže nám ho za stavu 4:5 preložili na ďalší deň. A vypletač bol opäť v akcii. No a kým sme po niekoľkých dňoch odkladu a prerušení napokon zvládli rozhodujúci set 6:4, tak som vypletačom v Londýne „doprial“ v priebehu jediného kola urobiť asi osemnásť rakiet. Pred štvrťfinále mi tréner Leoš Friedl prišiel zagratulovať. Hlavný vypletač mu totiž oznámil, že viac rakiet počas tohtoročného Wimbledonu si nechal vypliesť už iba Rafael Nadal. Úprimne, neviem, či je to práve tá najpozitívnejšia vizitka, ale každý predsa máme svoje zvyky.

Na viaceré turnaje ste v tejto sezóne cestovali spolu s rodinou

Zo šiestich mesiacov v tejto sezóne sme spolu strávili tri na turnajoch. Najprv boli mesiac so mnou počas série turnajov v Austrálii, ďalší mesiac v štátoch počas jarných podujatí v Indian Wells a Miami a napokon aj v Londýne počas turnajov v Británii.

Takže ste spojili príjemné s užitočným?

Ak mám byť úprimný, pre partnerku tenistu, ktorá mala na krku dve malé deti to určite nebola žiadna príjemne strávená dovolenka. V priebehu turnaja odchádzam ráno z hotela a vraciam sa až večer. A keďže som v práci, nemá mi ako zavesiť „na krk“ žiadne rodinné povinnosti. Navyše, v zahraničí na hoteli to má mnohé obmedzenia, kde nemá kto pomôcť. Napriek tomu to zvládali. A deti si cestovanie užívali.

Kde sa im najviac páčilo?

Manželka si povedala, že po mojom návrate na kurty chce ísť do Austrálie A väčšia dcéra mi vzápätí na rovinu oznámila, že ideme do Indian Wells preto, že tam majú bazén. Takto mi to v podstate rodinka naplánovala a oznámila, kam máme ísť na turnaj. Deti si vyberú turnaj a tatko zariaď.

Aká je prognóza vášho návratu na turnaje?

Najradšej by som do konca kalendárneho roka začal s tréningom na kurte, avšak deadline nástupu do turnajového diania som si nestanovil. Má to ešte veľa nezodpovedaných otázok, na ktoré musím poznať odpoveď ešte pred samotným návratom na turnaje. Musím okrem iného vedieť, či mi telo zvládne odohrať objem viacerých zápasov v priebehu jediného týždňa bez toho, aby som sa zranil. Alebo, ako sa budem cítiť po dvojtýždňovej turnajovej záťaži. Až potom si dokážem zodpovedne povedať, že som pripravený.

Máte obavy, či to zvládnete?

Musím byť schopný odohrať štyri – päť zápasov v priebehu jedného turnaja a takto to robiť päť mesiacov v kuse. Keď som sa v sezóne 2019 vrátil do turnajového diania, odohral som osemdesiat zápasov. A preto aj v súčasnosti musím byť najprv presvedčený o tom, že moje telo dokáže zvládnuť osemdesiatzápasovú sériu za desať mesiacov. Viem presne, ako mám byť pre návrat pripravený.

Chýba vám tenis?

Samozrejme. Nie som síce veľkým fanúšikom cestovania. Lietanie a vybaľovanie sa na hoteloch by som ľahko oželel. Avšak ten pocit, keď vchádzam na kurt na tých najväčších turnajoch mi naozaj chýba.

