Presadnite na glo™ a súťažte o elektromobil BMW a ďalšie elektrizujúce ceny

Vykročiť na cestu pozitívnej zmeny sa oplatí vždy, odteraz až do konca roka to však platí dvojnásobne! Siahnuť po produkte s potenciálne menším zdravotným rizikom a zapojiť sa do súťaže o ceny, ktoré vám umožnia komfortne sa presúvať a užívať si pobyt v exteriéri s ohľadom na životné prostredie – to je výhra pre vás aj pre planétu. Spojením najmodernejších technológií a zdravšieho životného štýlu je špičkové elektronické zariadenie s inovatívnou technológiou na zahrievanie tabaku glo™ HYPER UNIQ, ktoré je pre dospelých užívateľov nikotínových produktov modernou alternatívou cigarety.

Tabak nespaľuje, len zahrieva a tak pri jeho použití vzniká aerosól s výrazne menším obsahom škodlivých toxínov, než má dym z horiacej cigarety. A to je dobrý dôvod pre dospelých fajčiarov, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať fajčiť, aby presedlali na túto alternatívu. „Za necelý rok, čo je zariadenie glo™ na slovenskom trhu, si našlo desiatky tisíc priaznivcov. Záleží nám na tom, aby sa čo najviac ľudí odhodlalo vykročiť na cestu zmeny s ohľadom na svoje zdravie a ochranu životného prostredia, preto sme pripravili atraktívnu spotrebiteľskú súťaž Presadni na elektrinu, presadni na glo™,“ hovorí Tomáš Tesař, tlačový hovorca spoločnosti British American Tobacco (BAT), ktorá zariadenie glo™ priniesla na slovenský trh vo februári 2022 ako svoju vlajkovú loď.

Ak už dlhšiu dobu po „gločku“ pokukujete, práve teraz je najvhodnejší čas zaobstarať si ho. Kúpte si svoje prvé zariadenie glo™ v termíne od 8. 11. 2022 do 2. 1. 2023 a v tomto čase sa aj zaregistrujte u hostesiek v mieste predaja, na webových stránkách www.switch2electric.sk , vo vybraných obchodoch s tabakovými výrobkami a ste v hre o elektrizujúce ceny. Vyhrať môžete luxusný elektromobil BMW, 8 elektrických skútrov, 8 elektrobicyklov, 16 batohov so solárnym panelom a 40 solárnych powerbánk. Podmienky súťaže nájdete tiež na webových stránkách.

Od decembra 2022 sa dospelí užívatelia nikotínových výrobkov môžu tešiť aj na ďalšiu horúcu novinku v segmente zariadení na zahrievanie tabaku z portfólia British American Tobacco. Jej identita s vylepšenými vlastnosťami v najmodernejšom dizajne bude slávnostne odhalená po 24. novembri. Aj kúpou tejto novinky sa môžete zapojiť do súťaže Presadni na elektrinu, presadni na glo™.

- reklamná správa -