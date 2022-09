Náklady na domácnosť vám pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler. Dokonca viackrát

So zvyškami potravín a vareného jedla sú len problémy. V smetiaku sa rozkladajú, zapáchajú a priťahujú hmyz. Občas niečo vytečie do plastového vreca, alebo aj do smetiaka. Samozrejme, že to zistíte, až keď to vrece zo smetiaka vytiahnete, alebo keď spozorujete záhadné kvapky na podlahe, či v horšom prípade na vlastných topánkach alebo nohaviciach. Špeciálne vrecúška na bioodpad treba tiež vynášať pravidelne a sú vďačným objektom pre malé mušky, ktorých sa nedá len tak zbaviť. Nehovoriac o tom, čo sa na vás vyvalí z hnedého kontajnera, najmä keď je také počasie, ako sme mali v lete. Biologický kuchynský odpad je jednoducho niečo, čo by sme v kuchyni najradšej nemali. A ono sa to dá!

Galéria fotiek (2) Z 2 litrov organického odpadu vytvorí FoodCycler približne 0,34l ekologického substrátu

Zdroj: Zuzana Dudášová, Studio Oresi

Bez zápachu vyrobí z odpadu sterilný substrát

Riešenie ponúka domáci kompostér FoodCycler. Ten pred 10 rokmi vyvinul tím kanadských vedcov ako zariadenie na spracovanie kuchynského odpadu, ktoré okrem nízkej spotreby elektrickej energie nemá žiadne iné nároky na prevádzku. Pracuje potichu, bez zápachu a z kuchynského odpadu vyrába sterilný substrát. Organický kuchynský odpad až na pár výnimiek ako napr. špikové kosti, olej či masť priebežne zbierate do hermeticky uzavretej nádoby a keď je plná, spustíte proces spracovania. FoodCycler za 3 – 6 hodín zredukuje odpad o 80 % a premení ho na sterilný substrát.

Vyriešite ním:

Zvyšky mäsa, rýb, morských plodov a hydiny vrátane kostí

Zvyšky ovocia a zeleniny

Obilniny

Syry a mliečne výrobky

Fazule, semienka a iné strukoviny

Hydinové a rybacie kosti

Kávová usadenina aj čajové vrecká

Vajcia a škrupiny od vajec

Zvyšky krmiva pre domáce zvieratá

Substrát nájde ďalšie využitie v záhrade, pri pestovaní izbových rastlín, balkónovej zeleniny alebo ho jednoducho vysypete k stromom, kríkom či do trávy. Zároveň tak nepotrebujete hnedý kontajner na biologicky rozložiteľný odpad a vďaka enormne nízkemu množstvu odpadu z kuchyne šetríte aj za odvoz smetí. „Záujem o kompostér sa enormne zvýšil v lete, keď teplé dni preverili domáce smetné koše aj kontajnery a ľudia hľadali možnosti, ako sa vyhnúť zápachu a hmyzu. V súčasnosti zohráva veľkú rolu pri rozhodovaní aj avizované zvyšovanie cien odvozu odpadu. FoodCycler ponúka zaujímavé možnosti aj pre komunity či obce, ktorým skutočne záleží na znižovaní množstva odpadu. Je to aj náš cieľ a preto sme otvorení rôznym možnostiam spolupráce. Stačí nás kontaktovať na info@sagesk.sk,“ hovorí produktový manažér spoločnosti Sage na Slovensku Attila Forgon.

Do októbra za výhodnejšiu cenu

FoodCycler je investícia, ktorá vám prinesie doslova čistejší, hygienickejší a pohodlnejší život. Dávame do pozornosti tip, ako ho získať výhodne napr. v e-shope planeo.sk, kde do 2. októbra po zadaní kódu „CHCEM50EUR“, získate tento kompostér za najnižšiu cenu na trhu a je možné kúpiť ho aj za výhodné splátky. „Záujem o FoodCycler od Sage rastie úmerne predaným kusom. Jeho majitelia si svoje skúsenosti vymieňajú s rodinou, susedmi, známymi a to sú najlepšie referencie, ktoré cítime aj na obrate. Momentálne máme na sklade už len okolo sto kusov, no kvôli rôznym trhovým obmedzeniam naskladníme nové kusy až v budúcom roku,“ upozorňuje Attila Forgon.

