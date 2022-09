Tenisky, pri ktorých nemusíte robiť kompromisy

Poznáte ten pocit, keď si kúpite ultra-moderné tenisky, ale po určitom čase sa vám prestanú páčiť? Módnym trendom podľahne občas každý z nás, preto sa netreba cítiť previnilo. Sú však tenisky, ktorým patria miesta vo výkladoch už niekoľko dekád a ich kúpu určite neoľutujete. Do ktorých ikonických modelov sa oplatí investovať?

Na pohodlí záleží

Veľká časť populácie nosí obuv, ktorá im nesedí. Najčastejšie robíme chybu pri výbere veľkosti a tvaru topánky. Na svete nenájdeme dvoch ľudí s rovnakými chodidlami, preto nám niektoré typy topánok a botasiek jednoducho nesedia. Dlhodobé nosenie nesprávnej obuvi však netreba brať na ľahkú váhu. To, v akých topánkach kráčate alebo športujete, sa odzrkadlí aj na ostatných častiach tela. Ak teda pozorujete bolesti chodidiel, ale aj chrbta, krížov a hlavy, skúste sa zamyslieť, či problémom nemôžu byť práve vaše tenisky.

Tenisky pre každého

Nie každý, kto mieri do obchodu či eshopu s teniskami ich potrebuje automaticky na šport. Posledné roky vídame tento druh obuvi aj s formálnym oblečením, čo ocenili najmä zamestnanci korporácií, kde je určitý dress code často pravidlom. My poznáme modely, ktoré sa oplatí kúpiť bez ohľadu na štýl - formálny alebo neformálny.

Udržte balance s New Balance

Táto značka vznikla pred viac ako sto rokmi a popularitu si postupne získavala aj napriek tomu, že až donedávna nespolupracovala so zvučnými menami. Prečo? Už pri pohľade na tvar tenisky je zrejmé, že ide o extra pohodlnú obuv. Tieto botasky často nájdeme v hľadáčiku bežcov, ale práve ich pohodlnosť z nich urobila voľbu aj na bežné nosenie. S obľúbeným modelom New Balance 574 tak vydržíte na nohách dlhé hodiny nielen v práci, ale napríklad aj pri rannom tréningu. Sú dokonalou kombináciou funkčnosti a vizuálnej príťažlivosti.

Tenisky adidas sú vždy dobrá kúpa

Hľadáte štýlové tenisky, ktoré sa hodia ku každému outfitu? Odpoveďou sú topánky adidas stan smith. Každý módny dom má svoj ikonický model a práve biele sneakers so zelenými detailmi od značky adidas rozvírili vody v nosení športovej obuvi nielen na šport. Išlo pôvodne o tenisovú obuv a dodnes je to klasika, ktorá by nemala chýbať v žiadnom šatníku.

Tenisky ako stvorené na beh

Nosia ich špičkoví atléti aj víkendoví bežci po celom svete. Reč je o teniskách adidas ultraboost. Čo z nich robí číslo jedna v bežeckej obuvi? Je to ich vysoká odolnosť, pevnosť, priedušnosť, progresívny dizajn a v neposlednom rade spôsob, akým odovzdávajú energiu pri behu. Ak sa pýtate, či budú tenisky vhodné aj na rýchlu chôdzu, odpoveď je jednoznačne „áno“. Podporu nohe a celému telu poskytnú či budete trénovať na maratón, alebo sa vyberiete len na rýchlu prechádzku.

