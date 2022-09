4-dňový pracovný režim spoločnosti NN Slovensko získal prestížne ocenenie HR inšpirácia

Hlavným cieľom ocenenia HR inšpirácia je vyzdvihnúť výnimočné projekty inovatívneho riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Súťaž organizovalo už tretíkrát za sebou profesijné záujmové združenie HRcomm, ktoré má viac ako 140 členov a ktorého kľúčovou úlohou je inšpirovať, zdieľať, podporovať a prinášať HR inovácie do biznis sveta a spoločnosti. NN Slovensko sa prihlásilo do súťaže prvý raz, a to s inovatívnym projektom 4-dňového pracovného týždňa. Projekt vyhral Cenu HR verejnosti.