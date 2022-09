Na túto párty sa treba poriadne pripraviť! Mikulášske rošambo je už za dverami

Čoskoro príde deň, ktorý naznačí, že Vianoce sú za pár. Všetci to poznáme, že na dovolenku ideme za pol roka, je to nepredstaviteľne ďaleko, naraz je však po dovolenke a už si ani nepamätáme, kde sme vlastne zmočili telo v mori.

Dovoľujeme si vás upozorniť na spustený predaj vstupeniek MIKULÁŠSKEHO ROŠAMBA, ktoré sa síce uskutoční „až“ 6.decembra, zdá sa že to je strašne ďaleko, čas je ale relatívna veličina. Neberte to prosím ako uháňanie, ale možno by bolo dobré sa už teraz zamyslieť nad zabezpečením si vstupenky na toto skvelé podujatie. 6. december je sviatkom sv. Mikuláša, deň na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že si opäť po roku v čižmičke nájde tie najlepšie sladkosti. Viete však, aká je predpoveď mikulášska na tento rok?

Na svete vzniká úplne nová tradícia oslavy Mikuláša. Dobré detičky a dobrí starí rodičia už nebudú do svojich vyleštených gumáčikov alebo čižmičiek ráno 6. decembra dostávať sladkosti. V skoré ráno si ich nájdu plné uhlia, pretože ich rodičia a deti starých rodičov ich majú moc radi a nechcú aby drkotali zimou zubami, hoci aj s plnou pusou mandarínky. Áno, píše sa rok 2022. My sme pre každého v tento deň pripravili koncert MIKULÁŠSKE ROŠAMBÓ v Bratislavskom NTC, kde určite nebudete drkotať zubami a na uhlie si ani nespomeniete. MIKULÁŠSKE ROŠAMBÓ vám prináša skvelú zábavu, skvelé občerstvenie i novú missku Rošambáčku, ktorú sa pokúsime zvoliť. Samozrejme mikulášsky kostýmček posúva k víťazstvu. Zárukou dobrej zábavy sú:

BIJOUTERRIER

PETER BIČ PROJECT

POLEMIC

Galéria fotiek (2) Zdroj: Agentúra 212 s. r. o.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Akcia bude oslavou Mikuláša, ľudskej dobroty, radosti zo života aj v tejto uhoľnej dobe. Veríme že každý jednotlivec, pár ale i poprípade pracovný kolektív si prídu na svoje a začnú sa tešiť na MIKULÁŠSKE ROŠAMBÓ 2023 ktoré vám sľubujeme. Tiež sľubujeme, že budúcoročné ROŠAMBÓ pripravíme na vhodnejší deň tesne pred 6. decembrom 2023 tak, aby nás mohla hlava a nohy bolieť nasledujúci deň pracovného pokoja. Menom umelcov i organizátora sa na presne aj vás tešíme 6.12.2023 v NTC Bratislava o 18.30 hodine, kedy vypukne MIKULÁŠSKE ROŠAMBÓ .

