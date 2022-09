J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov

Využívať súkromné jachty na výskum morských ekosystémov. Táto originálna myšlienka nezávislej iniciatívy Yachts for Science zaujala J&T BANKU. Preto banka spolu s Yachts for Science otvára tému udržateľnosti morských ekosystémov aj pre svojich klientov a inšpiruje ich osobne sa angažovať. Oceán je najväčší ekosystém na Zemi a najdôležitejší stabilizátor klímy, no zároveň najmenej preskúmaná časť planéty.

V rámci iniciatívy Yachts For Science súkromné jachty z celého sveta naloďujú vedcov a prístroje, aby spoločne mapovali svetové moria a oceány. Je to dôležité pre nás všetkých, bez ohľadu na to, či žijeme pri mori alebo vo vnútrozemí. Svetové moria a oceány sú dnes v ohrození. Absorbujú skleníkové plyny a nadbytočné teplo, ktoré produkujeme. Tým sa prehrievajú, okysľujú a ubúda v nich kyslík. Najviac postihnuté oblasti sa stávajú nepriateľskými k životu, biodiverzita v nich sa mení a my ani nevieme presne ako. Ťažko môžeme tento ekosystém chrániť, ak ho nepoznáme.

Doteraz vedci zmapovali len 10 % morského života a menej ako 10 % dna oceánov. Ukazuje sa, že na svete máme viac výskumných programov ako lodí, ktoré by vedcov dostali na more. Klimatické zmeny však zapli alarm pre všetkých, a tak sa súkromní jachtári rozhodli pomôcť s výskumom morí osobne. S ich podporou by sa mohlo podariť zmapovať celé morské dno už do roku 2030.

Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY: „Otvárame túto tému, pretože veríme, že investovať čas, energiu a prostriedky do rozširovania poznatkov a nových vedeckých objavov je tá správna cesta, ktorá dáva zmysel nielen pre našu budúcnosť, ale aj súčasnosť.“

Pomáhať tam, kde iní nemôžu, či už svojou odbornosťou, majetkom, alebo vplyvom, je vo svete trendom a prináša prospech všetkým. Ak zostaneme pri udržateľnosti, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates a mnohé ďalšie zvučné mená investujú milióny do výskumu a ochrany životného prostredia, vyvíjajú nové technológie na boj proti klimatickým zmenám, zakladajú medzinárodné iniciatívy. Dnes už vo svete existuje vplyvná komunita ľudí, ktorí sa rozhodli časť svojho majetku, prestíže a energie venovať podpore udržateľnosti života na Zemi.

Každý z nás má denne na výber, ako ekologicky bude jesť, cestovať, obliekať sa. Môžeme však vždy urobiť o krok viac – vďaka svojej profesii, znalostiam či vplyvu. Všetko sa zarátava na spoločný účet pre udržateľnosť života a má svoj jedinečný zmysel a hodnotu.

