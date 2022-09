Lucie sa po letnej prestávke opäť vracajú do Bratislavy, tentokrát na Zimný štadión s unikátnym projektom

Nový program, exkluzívne hudobné aranžmány v doprovode symfonického orchestra, speváckeho zboru a organicky efektná dynamická scéna, to je koncertná show LUCIE V OPEŘE.

David Koller, Robert Kodym, P.B.Ch. a Michal Dvořák jednotne tvrdia: „Uplynulé obdobie bolo pre všetkých veľmi ťažké. Nám ale okrem iného rok 2020 ukázal, že bez kultúry to jednoducho nejde. Akoby nám chýbal kus našej duše, možnosť sebavyjadrenia, sloboda, a to nielen tá umelecká, ktorú by sme si mali bezpodmienečne chrániť. O to viac sa tešíme, že sa v roku 2022 opäť vrátime na pódium a znovu so svojimi fanúšikmi zažijeme tú ohromnú energiu, ktorá pri živom vystúpení vzniká. To je zážitok, ktorý sa nedá ničím nahradiť…“

Tohtoročnú koncertnú premiéru na Slovensku absolvovali už v júni na novom mestskom festivale Lovestream v Bratislave, ktorý sa konal na Národnom futbalovom štadióne a okrem Lucie sme na ňom mohli vidieť aj Kryštof, IMT Smile, Dua Lipu a samozrejme Red Hot Chili Peppers. Preto nie je žiadnym prekvapením, že organizátorom jesenného koncertu na Zimnom štadióne je stále rastúca agentúra Silvi Production, ktorá organizovala aj spomínaný úspešný festival Lovestream.

Členovia skupiny Lucie sa zhodujú, že jednou z najväčších a najnáročnejších inovácií bola príprava samotnej organicky dynamickej scény, ktorá využíva najnovšie technológie z oblasti zvuku a vizuálnych efektov a zároveň osvedčené divadelné princípy: „Na scéne, ktorú chceme fanúšikom predstaviť, sme pracovali takmer rok. Práca to bola náročná, ale krásna a veríme, že to bude stáť za to. Je to pre nás špeciálny projekt, preto chceme, aby aj naši fanúšikovia z nej mali výnimočný zážitok,” zdôrazňujú členovia skupiny.

Aj hudobne bude toto turné doslova prelomové - Lucie sa spojila s dirigentom Kryštofom Markom, držiteľom Českého leva za hudbu k filmu Masaryk, ktorý vytvoril nové symfonické aranžmány pre celý program tejto show. V kombinácii kompletného obsadenia skupiny, Filharmonie Hradec Králové a speváckeho zboru sa tak na fanúšikov chystá takmer dvojhodinový prierez celou tvorbou Lucie tak, ako ho ešte nezažili.

