Javier Bardem bude hviezdiť v slovenských kinách v najlepšom španielskom filme minulého roka

Jeho najnovší „hrdina“, šéf továrne na výrobu priemyselných váh Julio Blanco, patrí k postavám, ktoré sa nedajú jednoznačne zaradiť ani do jedného „tábora“. Na jednej strane je to síce odpudivý manipulátor, ktorému morálka nič nehovorí, na druhej strane však v sebe má takú silnú charizmu a šarm, že si ho skrátka nemôžete neobľúbiť. Ide o postavu z trochu čiernej komédie Dobrý šéf, ktorá tento rok triumfovala na udeľovaní španielskych filmových cien Goya. V súťaži získala rekordných 20 nominácií, čo sa ešte v histórii žiadnemu inému filmu nepodarilo. Premenila ich napokon v 6 kategóriách a odniesla si hlavnú cenu za najlepší film, cenu za réžiu, scenár, hudbu, strih aj za najlepšieho herca v hlavnej úlohe. Snímka bude zároveň reprezentovať Španielsko na tohtoročných Oscaroch.

Julio Blanco (Javier Bardem) nie je žiadny neosobný korporátny manažér, jeho továreň na priemyselné váhy Básculas Blanco je rodinná firma, ktorú viedol už jeho otec. Všetkých tu pozná, všetci poznajú jeho a on berie rodinné podnikanie naozaj vážne. „Viete, že sme so ženou nemali deti. Mojimi deťmi ste vy všetci,“ pripomína svojim zamestnancom. Na stenách jeho kancelárie už visí poriadna zbierka diplomov za vzornú firmu a teraz si predsavzal získať ďalšie uznanie – regionálnu cenu za najlepší podnik. O niekoľko dní príde do továrne komisia na udeľovanie cien a všetko musí byť tip-top. Lenže práve v tom okamihu sa všetko začne rúcať. Vedúci výroby Miralles, inak spoľahlivý profesionál, je teraz úplne mimo, pretože doma rieši manželské problémy. Vedľa továrne demonštruje nedávno prepustený robotník Jose a máva transparentmi, na ktorých nestojí nič, čo by mala komisia vidieť. A aby toho nebolo málo, je tu Liliana, nová stážistka na marketingu. A Julio Blanco má skrátka na stážistky slabosť. Obzvlášť na tie, ktoré si rady nechajú zaviazať oči...

Juliova otcovská starostlivosť o zamestnancov presahuje všetky medze. „Ak vaše problémy ovplyvňujú chod firmy, sú to aj moje problémy,“ vyhlasuje a snaží sa ťahať za nitky ich osobných životov viac, než je zdravé. Váham totiž podľa neho treba niekedy trochu pomôcť, aby vážili správne. Kam až zájde jeho snaha získať ocenenie za vynikajúci podnik?

Filmová novinka od režiséra Fernanda Leóna de Aranoa, ktorý má na konte napríklad životopisnú drámu Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný, očarila divákov aj kritikov nielen v „rodnom“ Španielsku, ale aj na celom svete. Recenzenti na filme vyzdvihujú najmä čierny humor, sarkazmus a fenomenálny herecký výkon hlavného protagonistu. „V tejto temnej dráme z pracoviska, ktorá je vzhľadom na pomerne závažnú tému veľmi zábavná, (...) Fernando León de Aranoa umne rozohráva príbeh o zlom správaní, ktoré sa samo seba snaží vydávať za dobré, štýlom pripomínajúcim charakteristický filmový sarkazmus bratov Coenovcov,“ uviedol o komédii Dobrý šéf vo svojej recenzii pre časopis The Hollywood Reporter Jordan Mintzer. „Javier Bardem predvedie jednu zo svojich najskazenejších hereckých polôh (...) v tejto inteligentnej čiernej komédii, ktorá si uťahuje z toho, aký nespravodlivý je svet korporátnej práce. Niet divu, že za ňu jej režisér aj hlavná hviezda získali cenu Goya – španielsku obdobu Oscara,“ zložil filmu a jeho tvorcom poklonu aj Randy Myers v denníku The Mercury News. „Je len málo hercov, ktorí by túto úlohu dokázali zvládnuť: Blanco musí byť zároveň odporný, upokojujúci, prítulný aj vierohodne zvodný – a španielska hviezda ho stvárňuje s bravúrou a príjemne klamlivou žoviálnosťou stredného veku,“ pridal sa k pochvalným hodnoteniam na adresu Javiera Bardema aj Jonathan Romney z britského časopisu Uncut.

Ak vás spomenuté recenzie navnadili, vynikajúcu španielsku komédiu Dobrý šéf si budete môcť vychutnať už 6. októbra v kinách na celom Slovensku.

