Chcete, aby vám hypotéku platila banka? Vieme, ako na to!

Určite je to pre mnohých príjemná predstava, ak by im banka platila hypotéku. Zdá sa vám to z ríše fantázie, či poriadne pritiahnuté za vlasy? Nemusí to tak byť. Ak premýšľate nad zmenou práce, teraz je ten správny čas. Ponuka práce aktuálne mnohonásobne prekračuje dopyt, vďaka čomu máte na výber z množstva možností.

Na zmenu zamestnania sa viacerí z nás odhodlávajú dlhé mesiace, možno aj roky. Na jednej strane sa nám nepáči zabehaný stereotyp, na strane druhej máme obavy z nového. Dnešná doba nám ponúka oveľa viac možností, ako by sa mohlo zdať. Už nemusíme chodiť každý deň do práce, ak nám to vyhovuje, robíme z domu. Práca už neznamená byť 8 hodín zavretých v kancelárii, ale je to aj množstvo kreatívnej práce, stretnutí s ľuďmi, či spoločné trávenie času s kolegami.

VÚB banka má špeciálny program pre zamestnancov s množstvom benefitov, ktoré isto potešia aj vás. Okrem príspevku na rekreáciu či voľna navyše, môžete mať ako zamestnanec výhody pri čerpaní hypotéky. “Vo VÚB máme aktuálne otvorených viacero pozícií. Okrem práce na IT oddelení alebo v call centre, hľadáme aj nových kolegov do pobočiek v rámci celého Slovenska. Práca v banke už dávno nie je len práca za prepážkou, dôležité sú kolegiálne vzťahy. Som rada, že naši zamestnanci si našli v práci množstvo priateľov, vďaka čomu sa dokážu spolu aj zabávať, navyše v rámci svojej pozície majú aj možnosti sa stále posúvať,” hovorí Dragana Smolović, riaditeľka ľudských zdrojov a organizácie vo VÚB.

Samuel Rožár (26 rokov, Poradca klienta senior ) pracuje v VÚB banke už vyše 8 rokov a je to zároveň jeho prvé a jediné zamestnanie po absolvovaní strednej školy. Začínal ako radový klientsky pracovník a aktuálne je jeho pozícia Poradca klienta senior. Znie to trochu ako z knihy o úspešných, ale ako hovorí Samuel Rožár: “Aspoň je vidieť, že možnosť kariérneho rastu nie je pre VÚB banku len nič nehovoriaca fráza z náborových inzerátov.” A čo si on na práci v tretej najväčšej banke na Slovensku cení najviac? “U nás sa kladie veľký dôraz na medziľudské vzťahy, aby bol v kolektíve dobrý drive, ale najmä aby v tíme vládla pohoda. Vedenie sa nás pravidelne pýta na názor, čo treba zmeniť alebo zlepšiť. Znovu to nie je len na oko, ale zmysluplné nápady sa následne aj pretavia do reality,” dokresľuje Samuel Rožár. Ak na pracovisku vládnu dobré vzťahy, potom aj čas strávený v práci je príjemný. Dnes sa okrem iného kladie dôraz aj na zachovanie rovnováhy medzi prácou a súkromným životom. “Za najdôležitejšie považujem mať dobre urobený time manažment svojho dňa. Len tak môžem byť spokojný a zároveň aj úspešný. A v neposlednom rade by sa každý z nás mal vo voľnom čase venovať tomu, čo ho baví, či už rodine, koníčkom, sám sebe. Ako sa hovorí, nielen prácou je človek živý,” uzatvára Samuel Rožár.

Benefity, ktoré zaujmú:

dni plateného voľna nad rámec zákona (ako napríklad narodeninový deň, či deň pre mňa),

2 dni voľna za lojalitu,

účelové voľno pre osamelých rodičov alebo pri narodení dieťaťa, svadbe, či pri pohrebe blízkeho,

ročný kredit do kafetérie,

medzinárodný program zdravotnej starostlivosti, ktorý zahŕňa možnosť získať druhý lekársky posudok od odborníkov aj pre najbližšiu rodinu, ale aj plne hradenú liečbu na zahraničnej klinike v prípade vážnych chorôb,

odmena za dlhodobú lojalitu,

zvýhodnené sadzby na naše hypotéky či pôžičky, vyššie úročenie na sporiacich produktoch, lacnejší lízing, odpustenie poplatkov za vedenie účtov či investovania do podielových fondov.

Za VÚB banku môžete teraz hlasovať aj v 11. ročníku prestížnej ankety Naj zamestnávateľ, ktorú vyhlasuje spoločnosť Profesia. https://www.najzamestnavatel.sk/hlasovanie/

- reklamná správa -