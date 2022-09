Väčšina detských očných vád sa prejaví pri nástupe do školy, hovorí primárka očného oddelenia

Začiatok nového školského roka znamená kolotoč povinností nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Vraciame sa k pracovným povinnostiam, ktoré na nás počas leta poctivo čakali. S nimi prichádza aj pravidelnejšie pozeranie do monitora, čítanie a mnoho iných záležitosti. Máte pocit, že sa vám zhoršil zrak? Je na mieste si ho nechať vyšetriť, aby to nemalo vplyv na váš pracovný výkon.

Zhoršený zrak sa nemusí týkať iba vás ale aj vašich detí. Škola je väčšinou prvým miestom, kde si všímame problémy s videním u detí. Detské oči sa neustále vyvíjajú, preto tu zvlášť platí pravidlo pravidelných kontrol u očného lekára. Taktiež je dôležité naučiť deti správnym návykom, ako sa starať o svoje oči počas vyučovania, pri písaní domácich úloh alebo vo voľnom čase.

Nízko sklonená hlava počas písania a rozmazané videnie na tabuľu

Vývoj zraku u detí sa ustáli približne po siedmom roku života, preto sa očné vady odhaľujú po nástupe do školy. Medzi najčastejšie vady patrí krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus. „Práve krátkozrakosť sa najviac rozvíja v školskom veku. Predpokladá sa, že za jej nárastom stojí častá práca do blízka, či už pri užívaní mobilov, tabletov, počítačov, ale aj pri klasickom čítaní. Tie deti, ktoré zle vidia v škole či počas pozerania televízie by mali navštíviť lekára kvôli podrobnému vyšetreniu a predpisu okuliarovej korekcie,“ vysvetľuje Zdeňka Wandrolová, primárka očného oddelenia v Opave.

Ako zistíme, že dieťa zle vidí? „V škole sa obvykle začína sťažovať na to, že nevidí na tabuľu napríklad pri opisovaní zadania, doma si zase sadá blízko k televízii. Pozor je potrebné dávať aj pri pohľade do strany alebo pri záklone hlavy, ktorý je spojený s určitou formou uhlovej odchýlky pri pohľade oboma očami. Ak sa v tomto veku zistí, že jedno alebo dokonca obe oči škúlia, sú očné cvičenia veľmi ťažké. Dieťa nemôže samo posúdiť, ako vidí, pretože nemá skúsenosť s tým, ako dobre by malo vidieť. Pri písaní je viditeľný sklon hlavy k podložke alebo tzv. písanie nosom, kedy sa na videní podieľa iba jedno oko, obvykle to dominantné,“ upozorňuje Tatjana Hošková, optometristka z FOKUS očná optika.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Fokus

Ak vyberáte vhodné okuliare pre dieťa, myslíte predovšetkým na ľahké okuliarové rámy a kvalitné sklíčka. V prípade rámov je dôležité zamerať sa na anatómiu detskej hlavičky. „Sú to práve malé a ploché nosíky, ktoré musí skúsený optometrista brať do úvahy. Pri takomto sklone nosa nie je možné aby sa celá váha okuliarov držala iba na ňom, ale je nutné aby sa výraznou mierou podieľali na stabilite okuliarov i stranice. Preto je nutné posúdiť, či je korekčná pomôcka zvolená správne. Plastové rámy sú ľahšie, neumožňujú ale optometristovi v stredovej časti väčšiu možnosť manipulácie. V tom majú zase výhodu kovové rámy,“ vysvetľuje Martin Slaný, optometrista z FOKUSu.

Čo sa týka sklíčok, aj tu môžete jednotlivé možnosti prediskutovať so skúseným špecialistom. Dioptrické šošovky sa dajú doplniť rôznymi povrchovými úpravami. Ak viete, že je vaše dieťa aktívne, investujte do tvrdených skiel, ktoré sú odolnejšie voči poškrabaniu. K dispozícii je aj antireflexná úprava, ktorá zvyšuje priepustnosť skiel a zmierňuje únavu očí pri nosení okuliarov. Plastové sklá pre zmenu disponujú kvalitným UV filtrom. Či už sa rozhodnete pre čokoľvek, je dôležité mať na pamäti, že s tým, ako dieťa rastie, sa menia aj jeho potreby. „Detské oči sa vyvíjajú v závislosti od veku, a tak je potrebná nielen ich častejšia kontrola, ale aj úprava korekčných pomôcok. Pokojne sa vám môže stať, že okuliare budete meniť každý rok, a tak je potrebné s tým tiež počítať,“ uzatvára Martin Slaný.

Nezabúdajte na pravidlo 20-6-20

Nielen deti, ale aj dospelí sa začiatkom školského roka vracajú k svojim povinnostiam. A práve čas strávený za monitorom počítača, notebooku aj telefónu predstavuje zvýšené riziko pre náš zrak. „Pri sústredenom sledovaní obrazovky mrkneme v priemere 5x menej ako obvykle. Aj to má vplyv na vznik takzvaný syndróm suchých očí spôsobujúcich schnutie rohovky,“ hovorí Slaný, ktorý v tomto prípade odporúča použiť očné kvapky alebo umelé slzy na suché oči.

Pre zrak je vo všeobecnosti dobré striedanie pohľadu nablízko s pohľadom do diaľky. Aj preto optometristi ďalej odporúčajú využívať metódu 20-6-20, teda po každých dvadsiatich minútach strávených pohľadom nablízko sa aspoň na dvadsať sekúnd pozerať na vec vzdialenú aspoň šesť metrov. Po návrate z práce prospeje očiam najviac pohyb na čerstvom vzduchu, či už v podobe krátkej prechádzky, behu alebo iného športu. V prípade, že u vás prevláda pocit zlého videnia, na nič nečakajte a vyhľadajte odbornú pomoc. Nielen očný lekár, ale aj optometrista totiž dokáže odhaliť všetky refrakčné vady, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, alebo presbyopia a ponúknuť adekvátne riešenie na mieru.

