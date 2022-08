Juraj, čo tá fľaša? Tabaček veselo popíja na výlete. Ide v šľapajach Tunela?

Standupista, herec Juraj Šoko Tabaček sa do svojej úlohy alkoholom večne potrundženého Tunela vžil naozaj dokonale. Jeho „Bohááá“ so zamlčaným „h“ dokonca už zľudovelo a stalo sa súčasťou bežnej komunikácie nielen fanúšikov dlhoročného seriálu. „Často počúvam, že som vytvoril komickú postavu, ktorá ma zaškatuľkuje, ale nebojím sa toho. Verím, že ak by som dostal príležitosť, viem dokázať aj iné veci. No a ak nedokážem zahrať nič iné, ako opi lca, tak mám zostať hercom opilcov. Preto to nevnímam ako prekliatie, ale ako štartovací moment s bonusom v podobe možnosti prekročiť Tunelov tieň,“ vyjadril sa ambasádor značky SodaStream na margo svojej najznámejšej hereckej úlohy.

S fľašou v ruke aj na verejnosti

Juraj má však k fľaši oveľa bližšie, ako by sa mohlo zdať. Nie raz dal na svoj instagram story, kde ho bolo vidieť s fľaškou v ruke. „Je to pravda, nevidím na tom nič zlé. Nie som jediný, kto pije z fľaše, mne to tak chutí dokonca viac,“ netají moderátor svoj kladný vzťah k fľašiam.

