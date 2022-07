Volkswagen predstavil nádherný nový sedan ID. Aero. Predávať sa bude aj na Slovensku!

Koncepcia sedanu má svoje výhody. Jednou z nich je vynikajúca aerodynamika. A to je niečo, čo je pri elektromobiloch obzvlášť dôležité. Nový koncept Volkswagen ID. Aero je teda víziou, ako by mohol vyzerať plne elektrický sedan veľmi blízkej budúcnosti. Ako blízkej? Produkčné auto by sa malo začať vyrábať už v druhej polovici roka 2023 – najprv pre čínsky trh, ale neskôr má doraziť aj do Európy! To znamená, že koncept na obrázkoch je v skutočnosti už veľmi blízko autu, ktoré bude onedlho brázdiť aj naše cesty.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

Volkswagen ID. Aero je luxusný sedan dlhý takmer 5 metrov, ktorému dodáva šmrnc výrazná bočná línia tiahnuca sa sponad predných svetlometov po celom boku auta až dozadu, pričom v oblasti nad zadnými kolesami sa viditeľne rozširuje a dodáva autu dynamický vzhľad, rovnako ako až 22-palcové disky z ľahkých zliatin. Osvetlené dotykové kľučky dverí zapustené do karosérie ďalej znižujú aerodynamický odpor. Koeficient aerodynamického odporu dosahuje úžasnú hodnotu 0,23. To znamená, že aj štandardne dodávaná 77 kWh batéria stačí na dojazd až 620 kilometrov na jedno nabitie.

Za pozornosť stojí aj špeciálna, polárna modrá metalíza, ktorej pigment má v sebe aj jemné zlaté odlesky, pozorovateľné za správnych svetelných podmienok. Hlavný znak na kapote je podsvietený, pričom z neho vedú svetelné pásy do inteligentných matrix LED svetiel IQ.Light.

Volkswagen ID. Aero nie je ukážkou iba toho, čo si Volkswagen predstavuje pod luxusným elektrickým autom, ale aj toho, aká všestranne variabilná je jeho modulárna platforma pre elektrické vozidlá MEB. Vďaka batérii, ktorá je zabudovaná v podlahe vozidla, totiž ponúka nadštandardne štedrý priestor v kabíne. V prípade už aj tak dlhého modelu ID. Aero teda môžeme očakávať naozaj mimoriadny vnútorný priestor. Tak, ako sa na limuzínu patrí.

