Kristína Svarinská s tehotenským bruškom, Eva Holubová vo zvieracej kazajke! Nová komédia Striedavka je plná prekvapení

Do slovenských kín čoskoro zavíta nová česko-slovenská komédia Striedavka, ktorá s humorom a nadhľadom opisuje problémy a úskalia striedavej starostlivosti o deti. Diváci sa môžu tešiť na hereckú „prvú ligu“, pričom obľúbení českí a slovenskí herci sa tu predstavia v trochu netradičných polohách. Naznačuje to nedávno zverejnený trailer a oficiálny plagát k filmu.

Kristína Svarinská vo filme čaká bábätko s Martinom Hofmannom, ktorý už má dve deti z predchádzajúceho manželstva. Jeho bývalú ženu si zahrala Jitka Čvančarová, ktorá zase svojho súčasného partnera v podaní Jiřího Vyorálka „prebrala“ Anne Polívkovej. Všetci títo ľudia sa striedavo starajú o päť detí a jednu babičku s alzheimerom. Tú v snímke stvárnila skvelá Eva Holubová.

Udržať v chode jednu domácnosť dá zabrať. No zorganizovať tri rodiny zároveň je takmer nemožné. Ako naznačuje trailer, hrdinovia sa zložitú a zároveň komickú situáciu snažia vyriešiť prísnymi pravidlami a harmonogramom, lenže v partnerských vzťahoch žiadny plán nepomôže. O svoje šťastie a lásku tak budú musieť všetci predsa len zabojovať. „Myslím si, že vo všeobecnosti sa život a vzťahy naplánovať nedajú a že takáto snaha môže pôsobiť skôr komicky. Organizácia praktických vecí je však celkom dôležitá, pretože eliminuje zmätok, ktorého dôsledkom je často zúfalá a zlá improvizácia,“ vyjadril sa k tejto téme Martin Hofmann, ktorý v komédii Striedavka stvárňuje najväčšieho plánovača, ragbyového trénera Honzu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Striedavka

Ragby zohráva vo filme pomerne dôležitú úlohu a vďaka natáčaniu sa s týmto netradičným športom bližšie zoznámili aj herečky Anna Polívková a Jitka Čvančarová, ktoré si zahrali členky ženského ragbyového družstva. „Na nakrúcaní ma asi najviac bavilo ragby. Boli tam s nami skutočné hráčky a dokonca plánujem, že by som si s nimi išla niekedy zatrénovať,“ prezradila Anna Polívková. „A čo bolo na natáčaní najhoršie? Tiež ragby,“ smeje sa herečka. „S Aničkou sme sa to chceli trochu naučiť hrať, aby sme vo filme nepôsobili ako úplné polená,“ dopĺňa svoju hereckú kolegyňu Jitka Čvančarová, podľa ktorej bolo nakrúcanie športových scén náročné, ale napriek tomu si ich užili: „Natáčali sme v noci, pršalo, teplota klesla už naozaj blízko k nule a my sme sa v totálne premočených dresoch šmýkali po trávniku. Ja však dobrodružstvá tohto typu milujem.“

Ako náročné sa ukázali aj na prvý pohľad idylické scény, v ktorých sa celé herecké osadenstvo počas rodinného stretnutia ocitne v bazéne. Nakrúcanie prebehlo minulý rok na jeseň, toto ročné obdobie však býva nevyspytateľné a scény v bazéne pri rodinnom dome v okolí Prahy museli herci absolvovať v pomerne chladnom počasí. Štáb teda narýchlo celý bazén vyhrial, aby sa natáčanie zaobišlo bez nachladnutí. Jedine Jitka Čvančarová tento krok neocenila. „Otužujem sa a voda v bazéne bola pre mňa až príliš teplá,“ uviedla so smiechom herečka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Striedavka

Výzvou bolo nakrúcanie aj pre Evu Holubovú, ktorá sa počas neho ocitla vo zvieracej kazajke. Vo filme stvárnila starú mamu postavy Kristíny Svarinskej so začínajúcim alzheimerom. Keď v príbehu vezie sanitka jej vnučku s prasknutou vodou do pôrodnice, sanitári sú nútení svojráznu babičku obliecť do zvieracej kazajky, aby ju mohli zobrať so sebou bez toho, že by situáciu ešte zhoršila. Kým sa celá scéna hektickej cesty do pôrodnice vymyslela, načasovala, nacvičila a správne načasovala, strávila herečka v kazajke na pľaci niekoľko hodín.

Komédiu Striedavka natočil skúsený a vážený režisér Petr Nikolaev. Za sebou má veľké, výpravné filmy ako Lidice či Príbeh kmotra, ale preslávil sa aj populárnou a nesmrteľnou komédiou Báječná léta pod psa. V tej sa striedajú komické momenty s tými vážnejšími zo života a podobne komplexný by mal byť aj jeho najnovší film. „Striedavka je komédia, ale chceli by sme v nej zachytiť rozličné emócie, nemala by to byť len zábava za každú cenu. Svojou náladou by sa film mal podobať napríklad snímke Báječná léta pod psa,“ uviedol režisér.

O tom, či sa Petrovi Nikolaevovi tento cieľ podarilo dosiahnuť, sa budú môcť slovenskí diváci presvedčiť v kinách už čoskoro. Striedavka bude mať na Slovensku premiéru 28. júla 2022.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Striedavka

Producentom filmu je Luminar Film. Distribútorom je BONTONFILM.

O filme

Zuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Všetci títo ľudia musia spolu vychádzať, chodiť do školy, do práce, k zubárovi, na krúžky, na ragbyové tréningy, mať čo jesť a nezblázniť sa z toho. A presne o tom je život. A Striedavka...

Trailer

- reklamná správa -