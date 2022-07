Rodinný festival v Belej nad Cirochou pritiahne Horkýže Slíže, Heľenine Oči aj Paci Pac

Pre najmenších návštevníkov je pripravený pestrý program plný zábavy v podaní obľúbenej detskej dvojice PACI PAC, ktorá zaujme všetky deti svojimi chytľavými pesničkami a tancami. Okrem tejto populárnej dvojice sa juniori môžu tešiť aj na množstvo atrakcií, medzi ktorými nebudú chýbať ani obľúbené skákacie hrady.

Ak vyhľadávate niečo ľudovo-zábavno-humoristicko-dobrodružné určite vás poteší ŠČAMBA, ktorá ma pre všetkých zúčastnených pripravený koncert plný svojich najväčších hitov ako sú Dedina, Na mne nikto nemá, Kameň ... Folk-rocková kapela DYNAMIX, ktorú tvoria zapálení muzikanti z Prešova, Sabinova a širokého okolia, roztancuje všetkých vďaka svojim songom, ktoré nesú v sebe prvky nielen slovenskej, ale aj ukrajinskej, ruskej a poľskej ľudovej tvorby.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topovné fest

Sninská rocková kapela THE NOW, ktorá si získala svojich fanúšikov vďaka svojim chytľavým refrénom a veľkou energiou na pódiu počas koncertov, ma pre všetkých pripravenú pravú rockovú šou. Najväčšími hviezdami TOPOVNÉ FEST 2022 sú HORKÝŽE SLÍŽE a HEĽENINE OČI, ktorí určite dostanú publikum do varu.

Galéria fotiek (3) Horkýže slíže

Zdroj: Topovné fest

Nitrianska kapela HORKÝŽE SLÍŽE, s charizmatickým frontmanom Kukom, ma pre návštevníkom pripravenú nezabudnuteľnú šou plnú ich najväčších hitov, ktoré určite rozospievajú a roztancujú všetkých. O koncovku festivalu sa postará prešovská multižánrová kapela lokálneho významu s globálnym dosahom HEĽENINE OČI. Kombináciou prvkov metalu, ska, reggae, folku a rocku sa vo svojich vystúpeniach plných energie a srandy kapela úspešne vyhýba žánrovému zaškatuľkovaniu.

Počas festivalu sa nebude nikto musieť obávať ani hladu a smädu, pretože budú pre všetkých pripravené aj stánky, v ktorých si bude môcť každý vychutnať skvelé pivko, poprípade iné nápoje, a chutné špeciality, vrátane rôznych pochutín.

Najlepšou správou pre rodiny je to, že deti do 12 rokov v sprievode rodičov majú vstupné na TOPOVNÉ FEST 2022 úplne zadarmo. Vstupenky sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk a na tomto linku.

