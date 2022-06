Remeselný pivovar Masarykov dvor predstavuje novú spoluprácu

Rezort Masarykov dvor sa nachádza priamo vo Vígľaši, v časti Pstruša. Okrem ubytovania ponúka reštaurácie aj wellness služby a služby jazdeckého areálu. V minulom roku začal aj s vlastnou výrobou remeselného piva.

Pivo sa dnes predáva v piatich variantoch:

Masaryk pivo polotmavý Ležiak 10°

Masaryk pivo pšeničné Weizen 11°

Masaryk pivo svetlý Ležiak 12°

Masaryk pivo tmavý Ležiak 13°

American IPA Masaryk pivo 14°



Jeho výrobu má na starosti spoločnosť Agrosev, pod vedením sládka Jána Vreštiaka. „Písomné pramene uvádzajú, že už v roku 1663 boli na území Vígľašského panstva mlyny a priamo vo Vígľaši sa pri jednom z nich nachádzal aj pivovar. Chceli sme nadviazať na históriu a túto tradíciu a po viac ako 350 rokoch sme sa pustili do výroby nášho piva,“ vysvetľuje Ján Vreštiak a dodáva, „Masaryk pivo je poctivé, chutné, nefiltrované a nepasterizované. Je to prvotriedne živé pivo jedinečnej chuti a výnimočnej kvality, zrodené z čerstvo namletého sladu, kvalitného chmeľu a čerstvých pivovarských kvasníc. Jeho základom je priezračná pramenitá podpolianska voda. V spojení s najmodernejšími technológiami tak vzniká produkt, na ktorý by boli hrdí naši predkovia, ale jeho kvalitu vedia oceniť aj naši súčasní zákazníci a návštevníci rezortu,“ dodáva Ján Vreštiak.

Ani spojenie s hokejistom Marekom Ďalogom nie je čisto náhodné. Žije vo Zvolene, vyrastal v Hriňovej. Región Podpoľania mu jednoducho učaroval.

„Určite ma tu držia rodina, prostredie, príroda... Je to kraj, kde stále dbajú na tradície a myslím si, že tento región je zaujímavý nielen pre miestnych, ale i turistov, návštevníkov, ktorí majú veľa možností, ako tu dobre stráviť čas. V posledných rokoch pribudli nové cyklotrasy, ktoré aj ja pravidelne využívam. Cítim sa tu dobre. Som tu doma,“ hovorí Marek Ďaloga a dodáva, že ponuka na spoluprácu s Masaryk pivom ho potešila z viacerých dôvodov: „Nie ďaleko od môjho domu sa nachádza rezort Masarykov dvor, ktorý začal vyrábať vlastné remeselné pivo. Ide o rodinnú firmu, poznám sa s nimi odmalička. Rád ich podporujem, pretože sa mi páči ich koncept myslenia, prostredie a atmosféra, kde sa to všetko tvorí, a navyše, ich pivo mi chutí.“

Jedného z najrýchlejších hokejových obrancov v Európe, ktorý má na konte už viac ako sto odohraných zápasov v slovenskej reprezentácii, môžu návštevníci osobne stretnúť už túto sobotu 18. júna 2022, od 14.00 hod. na Pivnom festivale Masarykov dvor, priamo vo Vígľaši. Verejnosti sa predstaví sedem remeselných pivovarov z celého Slovenska vrátane remeselného pivovaru Masarykov dvor. Pripravená je aj ochutnávka zahraničných remeselných pív, súťaže, detská zóna a samozrejme hudba a zábava.

Viac o pripravovanom evente:

