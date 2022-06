Českí tvorcovia na rovnakom pódiu ako Megan Fox. Do kín prichádza originálna komédia Keby radšej horelo

Účasť na festivale Berlinale, na ktorom mala komédia Keby radšej horelo vo februári svoju svetovú premiéru, tvorcov zaskočila a veľmi príjemne prekvapila. „Počas festivalu som bol na premiére filmu s Megan Foxovou, ktorá stála tom istom pódiu, na ktorom sme neskôr mali stáť aj my. Potom sa mi v noci sníval sen, v ktorom som vravel Michalovi Isteníkovi: ,Kámo, včera tam bola Megan a teraz tam budeme stáť my dvaja.‘ Ešte aj v sne to znelo neuveriteľne,“ smeje sa mladý režisér Adam Koloman Rybanský. Nadšenie po výnimočnom premietaní v Berlíne neskrýval ani predstaviteľ jedného z hlavných hrdinov, herec Michal Isteník, ktorý si zahral napríklad v populárnom seriáli Most. „Diváci reagovali veľmi presne, ,súzneli‘ s filmom a podľa diskusie po premietaní si z neho vzali presne to, čo sme chceli. Som prvýkrát v živote v Berlíne, prvýkrát na Berlinale a prvýkrát som tu videl náš film dokončený. Som spokojný, som nadšený a som naozaj dojatý,“ vyznal sa bezprostredne po premiére filmu.

Dej snímky Keby radšej horelo sa odohráva v jednej malej českej dedine. Obyvatelia sa pripravujú na Veľkú noc, jarmok je v plnom prúde, chlapi pred krčmou komentujú zelené pivo a nebezpečenstvo chemtrails, keď vtom oslavy naruší dodávka, ktorá narazí do fontány na námestí. Vodičovi sa podarí zmiznúť, všetkým je však úplne jasné, že šlo o teroristický útok. Bezpečnosť celej obce teraz závisí od hasičov, od ich odhodlania a obetavej práce. Nakoniec by bolo azda pre všetkých lepšie, keby radšej horelo...

Pre náčelníka dobrovoľných hasičov Broňu v podaní Miroslava Krobota znamená celý incident nebývalú vzpruhu a do boja proti domnelému terorizmu sa vrhne s naozajstnou vervou. Vinníkov nájde v moslimských migrantoch, stáva sa veliteľom domobrany a v celej obci rozpúta paniku, akoby sa chystal skutočný vojnový útok. Jeho zástupca Standa (Michal Isteník) je, naopak, submisívny dobrák, ktorého vzniknutá situácia maximálne zneistí. S manželkou čakajú dieťa a on po prvýkrát v živote zažíva, čo to znamená mať prehnaný strach o rodinu. Jeho slabou stránkou je, že príliš verí všetkému, čo mu ľudia povedia a čo nájde na internete. Stáva sa tak ľahkým terčom na manipuláciu zo strany svojho mentora Broňu, ale aj zdrojom mnohých komických situácií vo filme. V podstate jedinou predstaviteľkou racionálneho myslenia v snímke je Standova manželka, ktorú stvárnila populárna česká herečka Anna Polívková: „Film je o tom, ako sa šíria poplašné správy a ako sa ľudia po ich vypočutí správajú. Ja hrám jednu z mála rozumných postáv, ktorá si uvedomuje, že to všetko je vlastne úplný nezmysel,“ prezradila Polívková.

„Ja v podstate ani neviem, či je moja postava kladná alebo záporná. To je na nej práve to najzaujímavejšie. Ale vlastne som začal mať Broňu rád. Myslím si, že práve kvôli tejto postave bude ten film krásny,“ opísal svoju rolu známy český herec Miroslav Krobot, ktorý sa údajne do svojho hrdinu vžil natoľko, že chodil v hasičskej uniforme aj vtedy, keď práve nenatáčal.

Komédia Keby radšej horelo sa nakrúcala minulý rok na Morave v Zlínskom kraji, prevažne v obci Chvalnov-Lísky. Režisér Adam Koloman Rybanský si zvolil podobný prístup ako jeho slávne vzory Miloš Forman či Ivan Passer a popri známych hercoch sa niektoré úlohy vo filme rozhodol obsadiť miestnymi nehercami. Podobným spôsobom vznikla i kultová dedinská trilógia Zdeňka Trošku Slnko, seno... Herci si nakrúcanie s obyvateľmi obce a celkovú atmosféru na pľaci pochvaľovali. „Natáčanie bolo krásne po všetkých stránkach. Štáb a jeho pripravenosť a k tomu všetci ľudia v Chvalnove... Mal som pocit, že nás tam majú dokonca radi,“ zaspomínal si Miroslav Krobot. „Bolo tam nádherne. Všade veľa slivovice...“ dodal so smiechom Michal Isteník.

Hoci film nahliada na šírenie dezinformácií prostredníctvom humoru a satiry, cieľom tvorcov nebolo vysmievať sa z ľudí veriacich hoaxom. „Pre mňa je úplne zásadné nesúdiť a nezosmiešňovať ľudí s odlišnými názormi, ale ich, naopak, pochopiť. Základom môjho filmu je snaha porozumieť zmýšľaniu ľudí, ktorí si svoje názory utvárajú pod vplyvom strachu, xenofóbie, populizmu či rozličných dezinformácií. A toto všetko pandémia za posledné roky ešte zosilnila,“ uviedol režisér Adam Koloman Rybanský.

Tvorcovia chceli filmom Keby radšej horelo nadviazať na kultové česko-slovenské komédie zo 60. rokov. O tom, či sa im to podarilo, sa budú môcť slovenskí diváci presvedčiť v kinách už vo štvrtok 16. júna.

