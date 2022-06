AURES Holdings ďalej naberá ľudí, sezóna ojazdených áut je v plnom prúde

AURES Holdings vo svojej sieti autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama aktuálne ponúka 159 voľných pracovných pozícií. Personálne posilnenie je nutné vzhľadom k vysokému dopytu po ojazdených vozidlách a rekordným predajom v celej sieti, keď sa v tohtoročnom prvom štvrťroku v rámci AURES Holdings predalo najviac vozidiel za toto obdobie roka počas 30-ročnej existencie spoločnosti. Nových pracovníkov si tiež vyžaduje rozvoj pobočkovej siete spoločnosti Driverama, ktorá obchoduje online s ojazdenými vozidlami v Nemecku. AURES tiež zahájil vlastný talentový program, ktorého cieľom je hľadať nových manažérov priamo medzi existujúcimi zamestnancami.

„Na Slovensku potrebujeme obsadiť 17 pozícií, v Českej republike 98, v Poľsku 29 a v novej spoločnosti Driverama 15. Sezóna ojazdených vozidiel je v plnom prúde, záujem o autá je enormný a preto potrebujeme personálne posilniť. Voľné pozície sú naprieč celou spoločnosťou. Na Slovensku hľadáme ľudí na pozície do finančných služieb, hlavne do Bratislavy. V Českej republike hľadáme kolegov na pozície od IT oddelení, cez analýzu dát, až po finančné oddelenie či na pobočky vo finančných službách pre zákazníkov v Prahe, Brne, Mladej Boleslavi a Liberci. V Poľsku ide o obdobné miesta a taktiež pozície v predaji a výkupe vo Varšave, Gdansku či Vroclavi. Pracovné miesta sú pri splnení kvalifikačných predpokladov vhodné aj pre ukrajinských utečencov,“ hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.

Spoločnosť sa v uplynulých piatich rokoch zamerala na znižovanie fluktuácie, čo sa najmä v poslednom čase darí. „V oblasti retailu sa fluktuácia bežne pohybuje okolo 50 %. V rámci celej skupiny sa nám podarilo dostať na 22 %, čo považujem za rekordne dobrý výsledok. Za zmienku stojí najmä zníženie fluktuácie v našom Call Centre na rekordných 31 %, zatiaľ čo všeobecne kontaktné centrá v Českej republike v tomto parametri dosahujú väčšinou 50 %,“ dodala KarolínaTopolová.

AURES Holdings najnovšie spustil projekt Talentového programu AURES 2022, ktorý je zameraný na podporu internej mobility zamestnancov. „Jednoznačne sme sa zhodli, že je potrebné si udržať kľúčových pracovníkov a posúvať ich na manažérske pozície či na pozície v iných oddeleniach a divíziach. Zatiaľ sa tohto programu zúčastňuje 60 kolegov zo všetkých krajín, kde pôsobíme. Osemmesačný talentový program bude naplnený online rozvojom, skupinovými workshopmi, development centrami a taktiež poskytne talentovaným pracovníkom individuálnu podporu zameranú na sebapoznanie, psychodiagnostiku a koučing,“ vysvetlila Karolína Topolová. Pri príprave programu spoločnosť vychádzala aj z pravidelného každoročného hodnotenia zamestnancov, v ktorom vedúci manažéri označili 15 % zamestnancov ako pripravených posunúť sa na manažérsku pozíciu a u ďalších 21 % vidia manažérsky potenciál. Navyše, až 43 % samotných manažérov uviedlo, že sa chcú vo svojich schopnostiach ďalej zdokonaľovať. Z prieskumu vyplýva, že to, čo oceňujú zamestnanci najviac, je kombinácia spokojnosti s nadriadeným, kolegami, atmosférou na pracovisku a so sebarealizáciou. „To opakovane potvrdzuje, že hoci sme veľká korporátna spoločnosť, tak je tu stále rodinná atmosféra, ktorú tvoria srdciari, ktorých baví ich práca,“ uzatvára Karolína Topolová.

