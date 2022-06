Rok 2010 nebol výnimočný len tým, že v Dubaji otvorili najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa, ale aj preto, že práve vtedy vznikla myšlienka zorganizovať golfový turnaj pre klientov ako poďakovanie za ich dôveru. Turnaj, na ktorom sa pravidelne zídu milovníci TUI cestovania ako jedna veľká rodina,spoločne oslávia život a naplánujú ďalšie nezabudnuteľné výlety do celého sveta.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TUI Golf Cup 2022

„V roku 2011 sme zorganizovali prvý golfový turnaj v golfovom rezorte vo Veľkej Lomnici, ktorý mal asi tridsať účastníkov. Tento rok, na desiatom ročníku nás bolo viac ako 170 hráčov a fanúšikov golfu. Za tých desať rokov sme si vybudovali silné obchodné, ale aj priateľské vzťahy. Poďakovanie pri organizácií tohto ročníka patrí generálnemu partnerovi Ras Al Khaimah a hlavným partnerom jazykovej škole Berlitz, umelcovi Achilleasovi, leteckej spoločnosti Turkish Airlines a hotelovej sieti Rixos Hotels UAE. Podarilo sa nám vybudovať ojedinelý prestížny golfový turnaj svojho druhu nielen na Slovensku. Obrovská vďaka patrí nášmu TUI tímu, ktorý ho pripravuje s veľkým nasadením a úctou ku klientom. Jediné čo nevieme zariadiť je počasie. No napriek tomu, že sme sa zobudili do silného lejaku, odštartovaním turnaja sa akoby zázrakom skončil. Našich klientov a obchodných partnerov Tatry jednoducho milujú,“ povedala riaditeľka CK TUI ReiseCenter Slovensko Mariana Metwaly Veiglová.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TUI Golf Cup 2022

10. ročník TUI Golf Cup 2022 len potvrdil, že pravé priateľské vzťahy nenaruší ani dvojročná vynútená pauza. Nikto tak nedokáže poprepájať vlastných klientov ako CK TUI ReiseCenter Slovensko. Mnohí z nich sú už rodinnými priateľmi, niektorí dokonca aj spoločne cestujú. Najväčšou odmenou pre nás bolo, že po pandémii medzi hosťami nechýbal nikto. Naopak, rodina TUI sa rozrástla o ďalších golfistov, ktorí si užívali vycibrený program pre malých aj veľkých. Od nabitého sprievodného programu, workshopu fotenia s Canon, skúšobných jázd Tesla, špeciálneho ošetrenia od estetickej dermatologičky YES VISAGE, anti-stresových masáží až po výživové poradenstvo a diagnostiku spoločnosti Kompava. Deti klientov zažili celodennú cestu okolo sveta, kým ich rodičia si užívali šport a smiech na golfovom ihrisku v Golf Rezorte Veľká Lomnica.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TUI Golf Cup 2022

Energiu na ihrisku aj mimo neho hosťom dopĺňala voňavá káva a kofeínové nápoje od spoločnosti Tchibo. Celodenný pitný režim zabezpečovali Italmarket a prémiová minerálna voda Royal Water. Večer bol k dispozícií obľúbený Campari Aperitivo Bar a vinárov potešili lahodné vína z vinárstva Mrva a Stanko.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TUI Golf Cup 2022

TUI rodina zažila večer plný dobrej nálady a kvalitnej hudby aj vďaka kapele Funkiez, ktorá tento rok prekvapila dokonalým hlasom hosťa - Barbory Švidraňovej. „Som nesmierne rada, že sa nám opäť podarilo spojiť našu cestovateľskú rodinu a prežiť s ňou dokonalý víkend plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Naši klienti si to jednoznačne zaslúžia. Jednoducho sme rodina a táto rodina si za posledné dva roky zažila naozaj veľa, takže je čas vychutnávať si život a cestovať. Turnaj je prejavom našej vďaky za to, že pri nás stáli aj v najhorších časoch turizmu,“ dodala Mariana Metwaly Veiglová.

Galéria fotiek (15) Zdroj: TUI Golf Cup 2022

Spoločenský večer a slávnostné vyhlasovanie víťazov turnaja odštartovala módna prehliadka Mikloško Fashion Show. Víťazi si odniesli množstvo exkluzívnych cien. Okrem trofeje sklára a dizajnéra Achilleasa tiež pobyty v hotelovej sieti Rixos Hotels UAE a množstvo ďalších cien. Víťazom hlavnej kategórie bol Brezničan Marek. Keďže tohto roku nepadla hole in one, lukratívnu cenu, ubytovanie pre dve osoby v Constance Ephelia Seychelles 5*, vyžrebovali zo všetkých golfistov. Longest drive vyhrali Višňovský Mathias a Petrasovičová Iveta, nearest to pin Pavlík Martin a Nábělková Zuzana, ktorí si okrem sklenených diel odniesli aj voucher pre dve osoby do Tower Link Golf Course v Ras Al Khaimah.

Aj počas 10. ročníka sa hostia najviac nasmiali pri tombole s 30 exkluzívnymi cenami. Okrem umeleckých diel boli v hre aj ceny od generálneho partnera Ras Al Khaimah, letenky od Turkish Airlines a pobyty v exkluzívnych hoteloch Rixos Hotels UAE, Constance, Mövenpick, Grecotel, Marriott, TUI Magic Life, St. Regis, Constantinou Bros a Hotel International. Množstvo hodnotných cien pridali aj Procare, Samsung, Nay, Flameneo, Minitec, Mikloško Fashion Design, Tchibo, Berlitz, Canon, ETA, NUXE, Mercedes Benz, Carolina Herrera, Paco Rabanne a ďalší.

- reklamná správa -