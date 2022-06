Český milionár sprístupnil apku, cez ktorú sa spojíme s lekárom kedykoľvek

Otázka znie: „Prečo by ste vždy chodili k lekárovi, ak ho môžete mať vo svojom telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni? Máme smart mobily, hodinky, tablety, tak prečo ich nevyužívať na rozumné veci, nielen na zábavu“, hovorí Jiří Pecina, zakladateľ spoločnosti MEDDI hub, ktorá priniesla nový vietor do skutočnej telemedicíny už aj na Slovensku.

Na počiatku boli autá, dnes 5000 lekárov a státisíce užívateľov

Pecina zarobil svoj majetok na vybudovaní jednej z najväčší sietí autocentier v Česku. Firmu s obratom okolo 1 mld. Kč neskôr predal, odsťahoval sa s rodinou do USA a po návrate sa pustil do vývoja aplikácie MEDDI app, ktorá od roku 2016 spája pacientov s lekármi. „Rôzne prieskumy poukazujú na fakt, že cca 20% až 30% osobných návštev u lekára je úplne zbytočných. Mnoho z nich je tzv. „návštev pre dobrý pocit“ a dali by sa nahradiť komunikáciou s lekárom cez náš telefón. Určite nie som jediný, kto sa snažil niekedy v živote zohnať narýchlo lekára. Navyše, moja mama bola zdravotná sestra. Videl som ako chodí domov unavená z 24 hodinových zmien. A to už nehovoríme napríklad o všeobecných lekároch, či pediatroch, ktorí majú každý deň plné čakárne a pomedzi to im non-stop vyzváňajú telefóny. Covid 19 situáciu ešte viac skomplikoval. Je pravda, že so sebou priniesol intenzívnejšiu komunikáciu cez telefón, otázka znie, či aj bezpečnú,“ upozorňuje Jiří Pecina. Smart apku už s dôverou využíva takmer 5 000 lekárov a viac ako 200 000 používateľov v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Latinskej Amerike.

Apka nielen pre bohatých

Aplikácia umožňuje spojenie s lekárom kedykoľvek a kdekoľvek. Bonusom je, že si ju môže dovoliť každý. Nie je len pre bohatých a je úplne jedno aj to, v ktorej poisťovni je užívateľ poistený. Na rozdiel od niektorých existujúcich medicínskych „konzultačných“ aplikácií prostredníctvom MEDDI app užívateľ komunikuje s reálnym lekárom, v reálnom čase, nie s chatbotom (konverzačným robotom). Aktuálne sú do nej pripojené už aj desiatky slovenských všeobecných lekárov a pediatrov. Ich počet postupne stúpa. „MEDDI app umožňuje prepojiť pacienta s lekárom okamžite. Komunikovať môžete telefonicky, prostredníctvom chatu alebo priamo cez videohovor. Aplikácia umožňuje preposielať si potvrdenia, lekárske správy, fotografie zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje viesť archív prípadov, e-kartotéku atď.. Ani na názor druhého lekára nemusíte časť niekoľko dní, či týždňov. Spektrum služieb pre Slovensko neustále rozširujeme,“ hovorí Jiří Pecina.

Lekárske tajomstvo v bezpečí

Do vývoja aplikácie MEDDI app bolo doposiaľ preinvestovaných cez 10,1 mil. EUR (cca 250 mil. Kč). Funkčnosti apky priebežne rozvíja samostatný tím vývojárov. Aplikácia vďaka nim umožňuje šifrovanú komunikáciu, spĺňa ustanovenia GDPR, medzinárodné normy Health Level 7 a jej bezpečnostná architektúra je v súlade s požiadavkami Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť ČR. Údaje používateľov sa nikdy a s nikým nezdieľajú. Aplikácia jednoducho absolútne rešpektuje lekárske tajomstvo.

Unikátny benefit pre firmy a ich zamestnancov

Apku už zároveň v Česku využíva aj cez 150 firiem, ako napr. VISA, Hospodárska komora ČR, Veolia, či rôzne zdravotnícke zariadenia. „Od našich partnerov, ktorí začali aplikáciu využívať medzi prvými už máme aj konkrétne dáta dopadov, z ktorých vyplýva, že po zavedení MEDDI app medzi zamestnanecké benefity im poklesla chorobnosť vo firme v priemere o 18% a ušetrili 732 dní práceneschopnosti. Áno, aj tých zbytočných péeniek na niekoľko hodinové vysedávania v čakárňach u lekárov. Tzv. „white label“ projekty na mieru, ktoré realizujeme, umožňujú firmám väčšiu flexibilitu a všetci sa tak môžu sústrediť na to, čo ich napĺňa," uzatvára zakladateľ spoločnosti MEDDI hub, a.s.. Spoločnosť je oficiálnym partnerom pre telemedicínu Masarykovho onkologického ústavu ČR, IKEM, či ÚPMD, ale aj odborným partnerom 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, kde pomáha s prípravou a výučbou predmetu „Využitie telemedicíny v praxi“. Viac na www.meddi.com/sk.

