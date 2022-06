Sochy, drevenica či zvon? Rozhodnite, ktorá pamiatka bude obnovená

Zostavu finálových historických objektov a umeleckých diel vybrala porota expertov z nominácií doručených naprieč celým Slovenskom. Víťaznú pamiatku, o ktorej rozhodne verejnosť do 15. júna, pomôže zrekonštruovať Nadácia VÚB grantom vo výške 30-tisíc eur.

V úvodnej fáze hlasovacej súťaže Poklady Slovenska prihlásili priaznivci a správcovia pamiatok vyše 200 rozličných pamiatok vo svojom okolí, ktoré by si zaslúžili grant na svoju záchranu. Všetky nominované objekty a diela posúdila komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany a reštaurátorstva pamiatok. Tá posúdením ich súčasného stavu, významnosti, historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce odporučila Nadácii VÚB deväť finalistov.

„Zachovanie jedinečných pamiatok, ktoré v sebe nesú kúsky histórie Slovenska, považujeme za naše dlhodobé poslanie. Preto vytvárame už 13 rokov priestor na to, aby sa o nich vedelo, medzi ľuďmi hovorilo a každoročne vyčleňujeme zdroje našej nadácie na obnovu jednej z nich. Zostava tohtoročných finalistov je skutočne pestrá, tak ako sú pestré naše dejiny. V spolupráci s odborníkmi sa podarilo vyselektovať navštevované ale tiež menej nápadné, no rovnako hodnotné objekty a diela, ktoré volajú po tom, aby boli obnovené do svojej pôvodnej krásy. Patria medzi ne príklady historickej architektúry, obrazy, sochy, nástenné maľby, technické aj ľudové pamiatky a tiež vzácny zvon,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Pamiatky, za ktoré môžete hlasovať

O grantový príspevok na obnovu či reštaurovanie od Nadácie VÚB aktuálne súťažia cez verejné hlasovanie tieto pamiatky:

neskorobarokový oltárny obraz sv. Štefana kráľa vo svätyni kostola v Beckove

sv. Štefana kráľa vo svätyni kostola panský zverinec v zámockom parku kaštieľa Andrássyovcov z 18. storočia v Betliari

v zámockom parku kaštieľa Andrássyovcov z 18. storočia gotická nástenná maľba v kostole Všetkých svätých v obci Henckovce v rožňavskom okrese

v kostole Všetkých svätých v obci v rožňavskom okrese stredoveký zvon Veľký Urban v kostole sv. Vavrinca v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves

v kostole sv. Vavrinca v v okrese Spišská Nová Ves unikátna technická pamiatka - jediný zachovaný plávajúci lodný mlyn v Kolárove

hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v barokové sochy od sochára Stanettiho na organe v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach

od sochára Stanettiho na organe v kostole sv. Jozefa v románsky kostolík sv. Michala Archanjela v obci Veľký Klíž v okrese Partizánske

sv. Michala Archanjela v obci v okrese Partizánske storočná drevenica liptovského maliara Jána Hálu v obci Važec

Zahlasovať za vybrané pamiatky, ktoré sú najbližšie regiónu či srdcu ich priaznivcov, je možné do 15. júna cez túto stránku. Nájsť sa tu dajú aj bližšie informácie o ich histórii a stave. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov verejnosti, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30-tisíc eur, bude prebiehať v druhej polovici tohto roka.

Nadácia VÚB pomohla v minulosti cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky v kostole sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici a tiež na hrade Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou či barokovú kazateľnicu v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

