Zabudnite na cigarety, je tu moderná alternatíva glo hyper+ UNIQ!

S príchodom teplých dní nás to láka do exteriéru na stretnutia s priateľmi. Pikniky, grilovačky, posedenia pri víne alebo poctivom remeselnom pive sú jednou z možností, ako si podebatovať a vychutnávať život. Túto pohodu však razom prekazí zapálená cigareta.

Obťažujúci dym, nepríjemný zápach a riziko pasívneho fajčenia sú dôvody, prečo na fajčiara ľudia pozerajú cez prsty. Dymiaca cigareta sa už totiž vo väčšinovej spoločnosti považuje za malé spoločenské faux-pas. Nie každý však dokáže s fajčením skončiť zo dňa na deň. Pre tých, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať fajčiť, sú už však k dispozícii rôzne moderné tabakové alternatívy. Tie sú pre okolie prijateľnejšie a pre fajčiara predstavujú potenciálne menšie zdravotné riziko. Jednou z nich je aj špičkové zariadenie na zahrievanie tabaku glo hyper+ UNIQ od spoločnosti British American Tobacco (BAT). Práve ono je jej vlajkovou loďou a extrémne vydareným dizajnovým kúskom – dostupným aj na Slovensku.

Indukčný ohrev namiesto spaľovania – bez dymu a bez popola

Inovatívne zariadenie s pokročilou technológiou na zahrievanie tabaku glo hyper+ UNIQ využíva na zahrievaní náplní indukčný ohrev, čo výrazne skracuje dobu zahrievania. Špeciálna náplň v zariadení sa nespaľuje (nehorí ako cigareta), len sa zahrieva na teplotu 270 stupňov Celzia. Vďaka tomu sa zo zariadenia neuvoľňuje obťažujúci dym, ale tzv. aerosól, ktorý obsahuje menej toxikantov ako cigaretový dym a je takmer bez zápachu. Keďže náplň nehorí, nevzniká ani popol, ktorý by bolo potrebné odklepávať do popolníka. Indukčné zahrievanie je rýchle a poskytuje maximum pôžitku – užívateľ má na výber podľa nálady dva režimy zahrievania. V režime Štandard je zariadenie pripravené na použitie do 20 sekúnd a poskytuje 4-minútový zážitok. V režime Boost sa náplň zahreje ešte rýchlejšie a na vyššiu teplotu – zariadenie je pripravené na použitie už do 15 sekúnd a intenzívnejší zážitok trvá 3 minúty. Užívateľ si tak môže prepínať medzi režimami a zvoliť si tak optimálnu intenzitu chuti.

Jedno zariadenie, jedno tlačidlo

Zariadenie glo hyper+ UNIQ sa ovláda intuitívne – jediným tlačidlom. Po úplnom nabití je pripravené na celodenné použitie – vydrží až 20 opakovaných použití, čo poteší aj naozaj náruživých nadšencov zariadenia glo. Zariadenie váži len 111 g, takže svojou váhou i veľkosťou ergonomicky sadne do ruky a je príjemné na dotyk a uchopenie.

Elegán v personalizovanom dizajne – až 76 farebných kombinácií

Zariadenie glo hyper+ UNIQ je dôkazom toho, že aj najmodernejšia technológia, ohľaduplnosť a zodpovednosť môžu vyzerať šik. Jemne zaoblené, elegantné tvary podčiarkujú prémiové vyhotovenie zariadenia a veľmi decentne dizajnované zatváranie.

V štyroch farebných prevedeniach – čiernom, bielom, zlatom a tmavo modrom – dokáže vyhovieť aj tým najnáročnejším očakávaniam žien i mužov. Tak ako osobný je rituál samotný, aj prístroj si je možné „nadizajnovať“ na mieru. Bočný kryt zariadenie je totiž vymeniteľný - na výber je až 19 farebných vyhotovení bočných krytov v štyroch rozličných povrchových úpravách, čo spolu so štyrmi farebnými prevedeniami celého zariadenia predstavuje až 76 farebných kombinácií! Majiteľ či majiteľka glo hyper+UNIQ si tak môžu vybrať zladenie zariadenia decentne tón v tóne, alebo v originálnom farebnom kontraste podľa toho, čo ich najviac vystihuje, konvenuje ich vkusu alebo aktuálne ladí s oblečením alebo módnymi doplnkami ako kravata, kabelka či rúž.

Odporúčaná maloobchodná cena zariadenia glo™ je 20 € a odporúčaná maloobchodná cena balenia kompatibilných náplní (20 ks v balení) je 3 €, čo je dobrá správa aj pre vašu peňaženku v porovnaní s cenou škatuľky klasických cigariet.

Zariadenie glo™ hyper+ UNIQ a s ním kompatibilné tabakové náplne sú dostupné v obchodoch s tabakovými výrobkami, v trafikách a vo vybraných sieťach čerpacích staníc, avšak vždy len pre užívateľov nikotínových výrobkov starších 18 rokov!

