Nové funkcie pre Volkswagen ID.5 a húfová inteligencia

Tak, ako sme sa kedysi tešili na nové aktualizácie pre naše smartfóny, môžu sa majitelia modelov značky Volkswagen z rodiny ID. tešiť na niečo veľmi podobné. Softvér je totiž natoľko integrálnou súčasťou moderných automobilov, že dokáže do veľkej miery ovplyvniť celkový zážitok z jazdy.

Volkswagen predstavil s novým softvérom 3.0 aj množstvo nových funkcií. Ich nositeľom je najmä štýlová novinka VW ID.5, avšak všetky nové modely ID. prichádzajú s už nainštalovaným novým softvérom, pričom v priebehu roka sa bude bezdrôtovo sťahovať aj do už existujúcich áut.

Nové funkcie sú zamerané buď na bezpečnosť, nové šikovné funkcie alebo adresujú pripomienky aktuálnych majiteľov modelov z rodiny ID. Zvýšil sa dokonca aj maximálny výkon nabíjania 77 kWh batérií zo 125 na 135 kW.

V skratke: nový softvér prináša výrazne prepracovanú navigáciu s novou funkciou Smart e-route planner, ktorá po zadaní cieľa navrhne ideálne zastávky na nabíjanie a navrhne aj čas, ktorý by ste na nabíjačke mali stráviť. Zvažuje obsadenosť, výkon, ale aj priebeh nabíjania, takže sa napríklad môže stať, že navrhne dve kratšie zastávky miesto jednej dlhšej. Zobrazuje aj odhadovaný stav batérie po príjazde do jednotlivých medzicieľov. Ďalej sa zmenili údaje na prístrojovom štíte, head-up displej s rozšírenou realitou má lepšie zobrazenie a niektoré modely ponúknu aj novinku – systém Park Assist Plus s pamäťovou funkciou. Ten si dokáže na centimeter presne zapamätať posledných prejdených 50 metrov a je schopný ich späť vycúvať. Skvelá funkcia pre tých, ktorí majú komplikovaný príjazd do dvora alebo na garážové státie.

Do budúcnosti najzaujímavejšou novinkou je však využívanie takzvaných húfových dát pri systéme Travel Assist. Tento systém bežne slúži na čiastočne autonómnu jazdu po okreskách a diaľnici. Na svoju funkciu využíva radary, GPS dáta a kamery. Avšak práve údaje z kamier môžu byť v závislosti od viditeľnosti nespoľahlivé a vtedy je funkcia systému Travel Assist obmedzená, rovnako ako pri zle značených cestách, ktoré sú najmä v našich končinách bežným javom.

Čo sú to húfové dáta? Predstavte si to takto: opakovanie je matka múdrosti. Pri učení si potrebný materiál opakujeme niekoľkokrát dookola. Každé opakovanie zdokonaľuje naše vedomosti a dopĺňa chýbajúce čriepky učiva. Na tomto istom princípe je založená nová technológia Volkswagenu. Nevyužíva pri tom však iba jednu sadu „očí“. Spolieha sa na skupinové učenie a húfové dáta. Tie sa ukladajú na cloudové úložisko vždy, keď daným úsekom prejde auto využívajúce húfové dáta. Za dobrých podmienok, alebo keď kontrolu nad vozidlom prevzal vodič, ukladá zvolenú trasu a skenuje okolie. Tieto dáta sa dopĺňajú a zdokonaľujú každým prejazdom. Keď sa na tomto úseku potom ocitne auto v čase horšej viditeľnosti, využije húfové dáta aby ako ďalšiu referenciu. Vďaka tomu sa vie napríklad držať v strede pruhu aj na neoznačenej ceste.

Toto je významný krok pre zdokonalenie funkčnosti asistenčných systémov nielen vzhľadom na možnosti autonómnej jazdy, ale aj preto, aby fungovali spoľahlivejšie, presnejšie a boli tak pre vodičov menej otravnými.

