Vitamín K2 – nový supervitamín s Nobelovou cenou…

Na trhu sa objavil vitamín K2. Že neviete, na čo je dobrý a prečo dostal prívlastok supervitamín? Prezradíme Vám nielen to, ale predovšetkým dôvod, prečo by Vám práve on nemal doma chýbať. Navyše Vás zoznámime so spôsobom, ako ho vyskúšať zadarmo a získať ho rovno na celý mesiac.

Nobelova cena

Meno objaviteľa vitamínu K pre Vás asi nebude to najdôležitejšie. Úplne prirodzene Vás bude najviac zaujímať to, na čo je taký vitamín K vôbec dobrý.

Aby sme si to však ujasnili, vitamín K bol objavený dánskym vedcom Henrikom Damom. Stalo sa tak pri jeho vedeckej štúdii o cholesterole.

Pokles kostnej hmoty v tele

Aby sme správne pochopili dôležitosť úlohy vitamínu K v tele, musíme začať vápnikom. Iste viete, že s pribúdajúcim vekom nám vápniku v kostiach ubúda a hustota kostí sa znižuje. Deje sa to od 30 rokov života. Lepšie než tisíc slov však asi bude grafické znázornenie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals Len čo nám začne vápnik ubúdať, musíme hľadať náhradné zdroje, aby sme udržali svoju kostru silnú. Jednou z možností môžu byť výživové doplnky alebo samotné potraviny s obsahom vápnika. Len čo začneme do tela vápnik prijímať, prichádza na rad práve vitamín K2 a jeho „superschopnosť“.

Čo je supervitamín – vitamín K2 a ako funguje?

Veľmi zjednodušene povedané, vitamín K2 sa postará o prenášanie vápnika, ktorý sa prichytáva na stenách žíl a tepien, a jeho následné ukladanie do kostry. Prijímaný vápnik totiž stenčuje prietok krvi.

Samotné premiestnenie vápnika zo žíl do kostí možno opísať takmer infantilne. Predstavme si mamičku, ktorá upratuje rozhádzané hračky svojho dieťaťa po celom byte. Rôznych autíčok, kociek a stavebníc je všade toľko, že sa kvôli tomu takmer nedá prejsť bytom bez ujmy. Mamička preto začne všetky hračky zbierať a ukladať ich tam, kam patria. Vitamín K2 robí to isté. Upratuje cievy, z ktorých odoberá vápnik, ten následne prenáša a ukladá do kostí aj pomocou vitamínu D.

Kde nájsť vitamín K?

Nuž, v bravčovom mäse, sviečkovej a dokonca ani v pive sa, bohužiaľ, nenachádza. Aká škoda! V jedle ho však predsa možno nájsť – napríklad v tradičnom japonskom pokrme Nattó. Pokiaľ však o ňom počujete prvý raz, je to ako s tou sviečkovou.

Výživový doplnok. Či sa nám to páči alebo nie, je to najjednoduchší aj najlacnejší variant, ako do tela potrebný vitamín dopraviť pravidelne.

Pozrite sa, aké nereálne množstvo potravín by ste museli skonzumovať, aby ste telu dopriali to, čo ponúka jedna tobolka vitamínu K2.

Na trhu sme vybrali jeden z výživových doplnkov, a to Vitamín K2 Complex, ktorý predstavuje odporúčanú dennú dávku – 75 μg vitamínu K a 5 μg vitamínu D.

Vyskúšanie zadarmo

