Spoznávanie Regiónu Vysokých Tatier začína v Poprade!

Poprad – To nie je len Poprad...

Vedeli ste, že mesto Poprad tvorí až šesť pôvodne samostatných udalostí?

Spišská Sobota, Veľká, Stráže, Matejovce, Kvetnica a Poprad – historicky samostatné usadlosti/mestečká, ktoré dnes tvoria jedno celistvé mesto Poprad. Takmer každá časť mesta má svoj evanjelický a katolícky kostolík, námestíčko a aj vďaka tomu je v meste Poprad mimoriadne vysoký počet sakrálnych stavieb a pamiatok.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

No nielen to! Aj pre návštevníkov má každá časť mesta čo ponúknuť!

V centre to žije!

V centre mesta Poprad sa sústreďujú ubytovacie zariadenia, gastro-prevádzky, známy termálny aquapark AquaCity Poprad, obchody, ako aj najznámejšie kultúrne inštitúcie, akými sú novozrekonštruované Podtatranské múzeum, či Tatranská galéria vybudovaná z pôvodnej historickej elektrárne.

Poprad je tiež často dejiskom viacerých významných športových udalostí – príkladom je automobilová Rallye Tatry, tenisový Challenger Tour, Podtatranský polmaratón,či hokejové majstrovstvá...

Mesto plné kultúry v zime i v lete

Mesto Poprad sa v letnej i zemnej sezóne radí k TOP destináciám vďaka mimoriadne pestrému kultúrnemu programu, ktorý každoročne ponúka!

V období adventu sa mesto Poprad postupne premieňa na najkrajšie rozsvietené a ozdobené mesto Slovenska. Mikuláš tradične rozsvieti vianočnú výzdobu a tisícky ľudí si užívajú tradičný vianočný remeselný jarmok, adventné koncerty a mnohé ďalšie zaujímavé podujatia.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

V rámci Popradského kultúrneho leta na námestí nie je núdza o zvučné mená na open-air koncertoch a vystúpeniach, ktoré si vychutnáte úplne bezplatne! Pravidelne sa tu konajú festivaly ako Viva Italia, či Made in Slovakia, pričom z ponuky predajných stánkov si niečo lákavé vyberie každý.

Poďte na jedno!

Milovníkom piva odporúčame napríklad „mini-tour“ po vychytených popradských podnikoch, ktoré ponúkajú poctivé remeselné pivo, niektoré dokonca pivo vlastnej výroby! Pivovar Tatras a pivárne Hodovňa, Plzenka, či Dobré časy sú lokalizované v centre mesta a tak sa medzi nimi ľahko presuniete peši.

Historický klenot

Ak však hľadáte skutočnú historickú perlu, navštívte Spišskú Sobotu! Popri krásne zdobenom kostole sv. Juraja si na námestí lemovanom pôvodnými meštianskymi domami môžete pozrieť tiež menšiu pobočku múzea, navštíviť archív, ochutnať exkluzívne špeciality vo výnimočných gastro-prevádzkach, či ubytovať sa v štýlových penziónoch s nádychom dávnej histórie.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

Nepoznáme zákutia Popradu, ktoré stoja za to!

Aj Veľká vám ponúka menšiu historickú lahôdku: Scherfelov dom v sebe ukrýva vzácnu expozíciu Aurela Wiliama Scherfela a určite stojí za to vidieť ako vyzerala starodávna lekáreň. O pár krokov ďalej si zas môžete dať kávu s netradičnou spoločnosťou krásnych veľkých mačičiek v nevšednej Cat-café. Vo Veľkej si dokonca môžete skúsiť vybrúsiť vlastný kúsok krištálu! Stačí si dohodnúť prehliadku výrobne Sklo-krištál, ktorá je dnes rodinným podnikom.

Matejovce sú dnes do značnej miery centrom výrobného priemyslu, ale i tu si môžete pozrieť niekoľko starodávnych pamiatok – Kostol sv. Štefana, či budova Scholzovej dielne – neskôr továrne a kúsok za Matejovcami smerom na Veľkú Lomnicu nájdete nevídané Múzeum kočiarov.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

V Strážach pod Tatrami vás prekvapí nenápadný liehovar Zizák, ktorý však svoje vychýrené luxusné destiláty vyváža do celého sveta. Na sprevádzanej prehliadke sa popri ochutnávke dozviete veľa o procese výroby kvalitnej „pálenky“.

Kvetnica vás očarí

Kvetnica nie je typickou mestskou časťou, ale skôr lesnou rekreačnou oblasťou. Vďaka iniciatíve mesta sa pre návštevníkov sa stáva čoraz atraktívnejšou! Ponúka početné turistické chodníky a čarovné lesné zákutia, ako aj prekrásne výhľady na tatranskú panorámu.

Na svoje si prídu duchovne zameraní milovníci ticha, ktorí môžu absolvovať kalváriu, či navštíviť výnimočnú kaplnku pod Krížovou. Sklamaní však nebudú ani cyklisti, otužilci, všetci, čo chcú len tak relaxovať pri vode, či rodiny s deťmi. Tie sa určite potešia detskému ihrisku v blízkosti lesa pri Malom lome, ohniskám na tradičnú lesnú opekačku, zvernici s muflónmi a diviakmi, či umeleckým drevorezbám lesných zvierat, ktoré sa ukrývajú v celej tejto lokalite. Nezabudnite si preto v Metskej informačnej kancelárii vyžiadať bezplatnú mapku s atraktivitami Kvetnice!

Cyklo-výlet bez bicykla? Žiaden problém!

Nielenže z Popradu môžete vďaka početným cyklo-chodníkom a cyklo-trasám vyraziť na výlet v ľubovoľnom smere či obtiažnosti, ale samotné mesto môžete spoznávať na dvoch kolesách niektorého z ekologických zdieľaných dopravných prostriedkov.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

Na zdieľanom bicykli, elektro-biku, či e-kolobežke tak poľahky zájdete napríklad do najkrajšej historickej časti Popradu – Spišskej Soboty, ale vybrať sa môžete tiež do spomínanej Veľkej, na Kvetnicu či do Stráž pod Tatrami... Na dlhšie vzdialenosti zase môžete využiť služby niektorej cyklo-požičovne.

Adrenalín i zábava

Skúste vyliezť na najvyššiu umelú lezeckú stenu v strednej Európe - Woodrock, alebo trafiť všetky jamky v interiérovom minigolfovom ihrisku v hoteli Tatramonti a sami uznáte, že v Poprade si môžete užiť adrenalín a zábavu nezávisle od počasia! Alebo sa vám žiada pozrieť si mesto spolu s celou panorámou Vysokých Tatier z výšky? Nech sa páči! K dispozícii je veža kostola sv. Egídia a pohľad z nej veru stojí za to!

Pestrý program v každom počasí

Chápeme, že slnečné dni priam volajú po vysokohorskej turistike, ale čo v prípade, ak vám počasie skríži plány a v čase vašej dovolenky vás prekvapí dážď a búrka?

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

Či už by to mala byť návšteva múzea, galérie, aquaparku, jaskyne, nákupy, či indoorová športová aktivita... - stačí zájsť priamo do Mestskej informačnej kancelárie Poprad (MIK Poprad) a tam vám už poradia čo s voľným časom podľa vašich preferencií. A ktovie, možno vás zaujme ponuka sprevádzaných prehliadok, ktoré si tu môžete objednať...

Každopádne množstvo informácií pre vás MIK Poprad sústreďuje na svojej stránke www.VisitPoprad.sk, pričom rovnomennú aplikáciu môžete vo svojom smartfóne použiť priamo na rozplánovanie času stráveného v Poprade!

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Galéria fotiek (8) Zdroj: VisitPoprad

- reklamná správa -