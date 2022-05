Viete, čo rastie na Tyršovom nábreží? Navozia tam 1300 ton piesku a TOTO podujatie bude ZDARMA pre verejnosť!

“Áno, pre verejnosť bude celé podujatie zadarmo. Máme pripravené EXPO, rôzne výstavy vecí a potrieb súvisiacich s jazdeckým športom. V spolupráci s Tyršákom sme pripravili zopár ďalších aktivít pre celú rodinu. Diváci budú mať možnosť sledovať preteky z troch voľne prístupných tribún a po celom obvode arény budú veľké LED obrazovky.” potvrdil prezident podujatia Peter Pukalovič. “Okrem samotných pretekov sa návštevníci môžu tešiť na kolotoče, jazdu na koni a stánky s občerstvením. Bratislava zažije krásny víkend a preteky v unikátnom prostredí.”

CSIO 3* Longines EEF series sa do Bratislavy vracajú po niekoľkoročnej prestávke. Predtým ich dlhé roky organizoval čestný prezident festivalu a niekoľkonásobný majster ČSSR v parkúrovom jazdení Andrej Glatz. Okrem Grand Prix je súčasťou série aj divácky atraktívny Pohár národov, ktorý je narozdiel od ostatných disciplín, teamovou súťažou. Nielenže privítame špičkových jazdcov z Írska, Belgicka a Dánska, ale domáce publikum bude mať možnosť povzbudzovať aj našich reprezentantov.

Tých predstavila šéfka skokovej komisie SJF Monika Noskovičová: “Náš team bude v zložený z piatich jazdcov, z ktorých jeden je náhradník. Bude tam Radovan Šillo, ktorý už niekoľko rokov reprezentuje Slovensko na medzinárodných podujatiach a na majstrovstvách sveta. Následne je to Patrik Majer, ktorý je tiež veľmi skúsený, žijúci v zahraničí. Takisto nás už reprezentoval na majstrovstvách Európy a sveta. Tretím je Tomáš Kuchár, ktorý sa minulý rok stal majstrom Slovenska. A potom sú to dve mladé dievčatá, ktoré nastupujú po prvýkrát do Pohára národov, je to Dominika Gálová a Michaela Ješková.”

Aktuálne na Tyršovom nábreží rastie jazdecká aréna s tribúnami, na ktorú je potrebných neuveriteľných 1300 ton piesku a po dokončení bude mať rozlohu 4000 metrov štvorcových. Všetko to sem počas uplynulého týždňa navozilo 65 kamiónov. Okrem nich príde ešte ďalších 70 kamiónov vezúcich zhruba 250 koní. Tie sa predstavia na pretekoch od 19. až 22.5. v rámci DANUBE Equestrian Festival Bratislava 2022 na Tyršovom nábreží v Bratislave. Bližšie info nájdete na webe https://csioslovakia.sk .

