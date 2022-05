Najdrahšie jazdecké preteky na Slovensku budú už o dva týždne na Tyršovom nábreží v Bratislave

Myšlienka znovu oživiť tradíciu parkúrových pretekov v Bratislave napadla prezidentovi podujatia Petrovi Pukalovičovi z agentúry Be Cool, ktorá má bohaté skúsenosti s organizáciou bežeckých pretekov. Reálne kontúry začala naberať po zoznámení sa s riaditeľom podujatia a bývalým slovenským parkúrovým reprezentantom Róbertom Pálom, pretože ten je aktuálne organizátorom jazdeckých pretekov. Spoločnými silami a za pomoci partnerov sa im podarilo veci dotiahnuť do konca a preto 19. - 22.5.2022 sa na Tyršovom nábreží v Bratislave opäť uskutoční CSIO 3* Longines EEF series s hlavnou súťažou CSIO 3* Pohár národov a atraktívnymi cenami pre víťazov v podobe prize money vo výške 184 000 eur.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

Pre verejnosť bude celé podujatie zadarmo a okrem pretekov sa môžu tešiť na bohatý sprievodný program. “Máme pripravené EXPO, rôzne výstavy vecí a potrieb súvisiacich s jazdeckým športom. V spolupráci s Tyršákom sme pripravili zopár ďalších aktivít pre celú rodinu. Diváci budú mať možnosť sledovať preteky z troch voľne prístupných tribún, po celom obvode arény budú veľké LED obrazovky a týmto by som sa chcel poďakovať partnerovi TV JOJ, ktorá bude hlavné súťaže vysielať naživo” prezradil prezident podujatia Peter Pukalovič.



Galéria fotiek (4) Peter Pukalovič z agentúry BeCool

Zdroj: Ján Zemiar

Tyršovo nábrežie je veľmi netradičným miestom na organizáciu jazdeckých pretekov a vyžaduje si náročnú prípravu. “Robil som to roky, čiže viem, koľko je za tým snahy a práce. Okrem toho je to miesto, ktoré je asi najkrajším v Bratislave, ale bez zázemia a to všetko sa musí vybudovať. Málokto si vie predstaviť, čo všetko to obnáša postaviť stajne pre kone, postaviť tribúny a zabezpečiť starostlivosť. Držím nám všetkým palce, aby sa to podarilo.” povedal čestný prezident Andrej Glatz.

Konkrétnejšie sa k samotnej príprave pretekárskej arény s rozmermi neuveriteľných 4000 metrov štvorcových vyjadril riaditeľ festivalu Róbert Pál, ktorý má na starosti športovú časť celého podujatia. “Príprava terénu je alfou omegou a absolútnou prioritou, pretože privítame top tímy s najlepšími svetovými jazdcami. Zároveň súčasný trend, či už ide o Monaco, Paríž alebo Miami, je robiť podujatia na atraktívnych miestach. Tým je všetko zložitejšie, pretože všetko treba priviesť.”

Okrem toho doplnil pár detailov k samotným pretekom: “Čakajú nás dva vrcholy tohto podujatia. Jedným je súťaž družstiev Pohár národov, ktorý je na programe v piatok. Zúčastnia sa ho tímy Írska a Belgicka, ktoré prídu naozaj v silnom zložení. O pridelenie divokej karty sme požiadali Európsku jazdeckú asociáciu pre tím Dánska, pretože prejavili veľký záujem o účasť na našom podujatí. Druhým vrcholom bude samozrejme nedeľné Grand Prix, čo je súťaž jednotlivcov a započítava sa aj do kvalifikácie majstrovstiev sveta, ktorá bude budúci rok.”

Celý projekt je nielen organizačné náročný, ale aj nákladný. Viac prezradil prezident podujatia Peter Pukalovič: “Dokopy je to 1300 ton piesku, ktoré privezie 65 kamiónov a spolu s prize money tvorí piesok 65% celkového rozpočtu. Našťastie sa nám vďaka dlhoročným partnerom, ktorí veria tomu, čo robíme, podarilo náklady zosekať, ale aj tak sa pohybujeme niekde na úrovni 800 000, čím sa stávame jedným z najdrahších športových podujatí u nás.”

Ohľadom počtu účastníkov pretekov sa opäť vyjadril Robert Pál: “Očakávame 250 koní, to znamená že treba zaparkovať asi 70 kamiónov a kone ustajniť. K tomu je potrebné pripočítať obrovské množstvo sena a pilín a všetkého, čo je potrebné v stajniach, ale toto všetko máme už našťastie vyriešené.”

Galéria fotiek (4) Šéfka skokovej komisie SJF Monika Noskovičová

Zdroj: Ján Zemiar

Dôležitosť návratu Pohára národov na Slovensko potvrdila aj šéfka skokovej komisie SJF Monika Noskovičová, zodpovedná za výber domácich jazdcov, ktorí nás budú reprezentovať: “Ja sa veľmi teším, že takéto podujatie sa podarilo vrátiť po niekoľkých rokoch, nakoľko sama som jazdila tieto Poháre národov a vždy to bolo niečo iné a niečo špeciálne, vždy sme sa na to poctivo pripravovali. Náš tím bude v zložení piatich jazdcov, z ktorých jeden je náhradník. Je zložený zo skúsených jazdcov a rovnako aj z nováčikov. Bude tam Radovan Šillo, ktorý už niekoľko rokov reprezentuje Slovensko na medzinárodných podujatiach a na majstrovstvách sveta. Následne je to Patrik Majer, ktorý je tiež veľmi skúsený, žijúci v zahraničí. Takisto nás už reprezentoval na majstrovstvách Európy a sveta. Tretím je Tomáš Kuchár, ktorý sa minulý rok stal majstrom Slovenska. A potom sú to dve mladé dievčatá, ktoré nastupujú po prvýkrát do Pohára národov, je to Dominika Gálová a Michaela Ješková.”

Organizátori dúfajú v priaznivé počasie a všetkých priaznivcov tohto krásneho športu pozývajú v dňoch 19. až 22.5. na Tyršovo nábrežie vychutnať si preteky za účasti svetových jazdcov a bohatého sprievodného programu. Viac informácií nájdete na webovej stránke podujatia https://csioslovakia.sk

- reklamná správa -