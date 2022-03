Na Chodník slávy v Hollywoode pribudne nová hviezda! Tak táto svetová kapela tam mala byť už dávno

Kapela totiž vznikla práve v Los Angeles, kde sa mekka filmového priemyslu nachádza, a mnohé jej texty sú Hollywoodom priamo inšpirované, aj keď nie práve v pozitívnom svetle. Skvelým príkladom je kultový album Californication z roku 1999.



Podľa producentky Hollywoodskeho chodníka slávy Any Martinez mali mať Red Hot Chili Peppers svoju hviezdu na tomto originálnom a prestížnom zozname svetových celebrít už dávno. "Naši domáci hollywoodski chlapci si konečne vyzdvihnú svoju hviezdu na Chodníku slávy. Čakali sme, kým sa im podarí nájsť priestor vo svojich nabitých kalendároch a sme nadšení, že ich budeme môcť privítať v rodine nášho Chodníka slávy," uviedla Martinez.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Clara Balzary

Udeje sa tak vo štvrtok 31. marca o 11:30 kalifornského času. RHCP budú mať hviezdu s poradovým číslom 2717 a odhalená bude za asistencie herca Woodyho Harrelsona a legendárneho funkového hudobníka Georgea Clintona, ktorý v roku 1985 produkoval druhý album RHCP Freaky Styley.



Celý ceremoniál si môžete pozrieť na Youtube naživo 31. marca o 20:30 stredoeurópskeho času:

Na Slovensko prídu s novým albumom a už pracujú na ďalšom



Kapela si prevzatie hviezdy načasovala dokonale - v piatok 1. apríla totiž vydáva album Unlimited Love, ktorý bude prvým od roku 2006, na ktorom sa podieľal aj gitarista John Frusciante. Práve s ním skupina vytvorila a nahrala svoje najúspešnejšie albumy. Hudobníci sú pri chuti, už pred vydaním novinky a začiatkom očakávaného svetového turné sa totiž pustili do práce na ďalšom albume.



Z dvanástej štúdiovky zatiaľ predstavili tri skladby - Black Summer, Poster Child a Not the One. V piatok spolu s albumom predstavia aj videoklip k ďalšej novinke These Are The Ways, na Youtube si môžete premiéru klipu pridať do online kalendára už teraz. Naplánovaná je na 1. apríla o 6:00 nášho času. Celkovo na albume Unlimited Love ponúkne skupina až 17 skladieb.

Spevák Anthony Kiedis, ikonický basák Flea, bubeník Chad Smith a gitarista John Frusciante vystúpia v Bratislave v nedeľu 12. júna na futbalovom štadióne Tehelné pole v rámci prvého ročníka Lovestream Festivalu. V rovnaký deň sa predstavia aj americkí rockeri Rival Sons či talentovaný britský spevák Calum Scott.



Najväčším popovým a tanečným lákadlom nového mestského festivalu je Dua Lipa, ktorá sa so svojou šou predstaví v sobotu 11. júna. Otvárací deň festivalu (10.6.) bude patriť najväčším slovenským a českým hviezdam.

