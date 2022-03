Svetové finále kuchárskej súťaže Bocuse d'Or nám uniklo len o vlások!

V Budapešti súťažilo 17 tímov z Poľska, Estónska, Dánska, Francúzska, Švajčiarska, Islandu, Belgicka, Fínska, Španielska, Maďarska, Holandska, Veľkej Británie, Litvy, Nórska, Turecka, Švédska a samozrejme Slovenska. Na stupni víťazov stáli Dáni, Maďari a Nóri. Škandinávske krajiny dlhodobo vládnu gastronomickému svetu a niet sa čo čudovať. Vláda veľmi štedro podporuje rozvoj turizmu a gastrosegmentu. Najlepších 10 krajín postupuje na svetové finále súťaže do francúzskeho Lyonu, ktoré sa bude konať v januári 2023. Tu sa stretnú s ďalšími krajinami z Ameriky, Ázie a Afriky. Slovenský tím v zložení Peter Duranský, Márk Janák a Peter Vajgel skončil na 12. mieste a na postupové miesto im chýbalo len 30 bodov v celkovom hodnotení. Na prvý pohľad to vyzerá, že sme neuspeli, ale povestné dvere na svetovú scénu nám páni otvorili. O Slovensku sa významne šuškalo aj medzi porotcami. Ako nováčik sme prekvapili nielen dizajnom jedla na tanieri alebo mise, ale aj chuťovo.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Bocuse d'Or Slovakia, Sirha Bocuse d'Or Budapest 2022

Súťažiaci pripravovali dve jedlá. Prvé bolo vegetariánske, kde boli hlavnou témy zemiaky, tradičné maďarské odrody Coronoda, Anuscha a Madison. Okrem toho boli predpísané ako živočíšne proteíny vaječný bielok a mliečne produkty. Na prvý pohľad jednoduché, ale v realite je práve príprava vegetariánskeho jedla pomerne náročná. Druhou témou bolo mäso, konkrétne srnčie (chrbát s kosťou a stehno), kačacia foie gras, kyslá smotana a cottage cheese. Mäso sa servírovalo najprv na mise a následne prekladalo na tanier. Ako suroviny sadli šéfovi nášho tímu Petrovi Duranskému? „So srnčím mäsom sa mi dobre pracuje – ale opäť je potrebné ho poznať, vedieť rozdeliť a podobne. Vytiahnuť z neho to najlepšie – pretože aj to najkvalitnejšie mäso sa dá ľahko pokaziť. Štruktúra mäsa je zaujímavá, v reštaurácii rád pripravujem srnčí chrbát ale minute. A foie gras? Je kráľovnou delikates, pre mňa jedna z najobľúbenejších surovín vôbec. Je pre nás výhodou, že sa európske kolo konalo v susednej krajine.“

Galéria fotiek (13) Zdroj: Bocuse d'Or Slovakia, Sirha Bocuse d'Or Budapest 2022

Servírovanie jedla na misu je hotový umelecký zážitok. Okrem jedla, ktoré musí chutiť tým najprofesionálnejším jazýčkom Európy, sa tu odohráva aj príbeh krajiny, odkiaľ kuchári sú. „My sme vybrali drotársky prvok. Drotári sú typickí pre našu krajinu, ich ručná výroba žne úspechy ešte aj dnes. Pri kreatívnom procese sme si nakreslili, čo by sme chceli a vybrali sa za našimi majstrami na Oravu a Kysuce. Musím povedať, že aj porota to ocenila“ pokračuje Peter Duranský. Každá súťaž má svoje pravidlá a triky, ako uspieť. Čo si pripravil náš tím? „Pravidlá sú veľmi jasne definované a dôsledne kontrolované. Aby sme mali menej odpadu a zbytočne nestrácali body, tak čo sa dalo zjesť, sme zjedli. Všetci,“ pridáva s úsmevom náš tréner Peter Vajgel.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Bocuse d'Or Slovakia, Sirha Bocuse d'Or Budapest 2022

Aj keď sme síce nepostúpili do svetového finále, ku kuchársku elite máme správne nakročené. Príde aj toľko očakávaný Michelin? „Na to je ešte priskoro, ale je to možné. Predviedli sme skvelý výkon, zaujali sme medzinárodnú scénu, ale bez finančnej podpory sa ďaleko nedostaneme. Organizácia národného kola a naša účasť na európskom kole stála na pleciach jedného partnera, spoločnosti METRO Cash & Carry. Bez širšej podpory ďalších partnerov a predovšetkým štátu to nepôjde. Na začiatok nám bude stačiť, ak sa k nám opäť vrátia menšie zahraničné bedekre a do najbližšieho národného kola sa prihlásia ďalší kuchári. Som presvedčený, že na to máme a raz sa do Lyonu dostaneme,“ optimistky uzatvára tému Jaroslav Žídek, prezident Bocuse d'Or Slovakia a člen poroty Bocuse d'Or Budapest 2022.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Bocuse d'Or Slovakia, Sirha Bocuse d'Or Budapest 2022

