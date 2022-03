Voľby 2022: Ako správne a efektívne komunikovať s voličmi?

Kľúčovým predpokladom každého volebného úspechu je schopnosť osloviť a zmobilizovať ľudí – voličov. Vytvoriť príbeh a pomenovať tému, ktorá zaujíma ľudí a potom ju toľko krát opakovať a vyzývať, až kandidát získa ľudí pre svoj postoj. Na to však potrebujete poznať 5 základných odporúčaní, bez ktorých sa už dnes nezaobídete v politickom marketingu.

Nájdite a sformulujte silné a atraktívne témy! Je dôležité, aby ľudia pochopili, že im máte čo povedať a hovoríte to autenticky - bez fráz a klišé. Negatívnych príkladov je dosť každý deň v správach. Čo sa týka počtu tém, viete, že najlepšie je ich mať tri? Ľudia si ľahšie zapamätajú, keď im hovoríte: za prvé, za druhé, za tretie...

Buďte na sociálnych sieťach! Bez nich sa bohužiaľ v dnešnej online dobe nezaobíde už žiadny kandidát. Väčšina voličov je na nich a vy musíte byť tam, kde sú oni. Inač vás nezaregistrujú, aj keď máte dobrú tému. A verte tomu, keď tam nebude vy, vaši konkurenti áno!

Choďte medzi ľudí a komunikujte s nimi priamo! Niekedy je to nepohodlné až otravné, no veľmi účinné. Priamy kontakt s ľuďmi sa počíta aj v dnešnej online dobe. Viete, že existujú teórie, že keď podáte ruku štyridsiatim ľuďom, jeden z nich vám nakoniec dá svoj hlas?

Snažte sa dostať svoje témy a mediálne výstupy do médií! No otázkou nie je to, ako ich tam dostať, ale čo chcete povedať. Viete, že dnes médiá sledujú a vyhodnocujú rôzne témy, a keď niektorá z nich zaujme čitateľov, tak ich začnú zverejňovať samé od seba? A vás to nemusí stáť ani euro! Stačí len vedieť, čo chcete povedať a čo ľudí zaujíma. A viete, akú chybu robí väčšina kandidátov v predvolebných diskusiách? Že sa obyčajne snažia presne odpovedať na otázky moderátorov a nehovoria to, čo chcú povedať svojim voličom.

Dajte si urobiť billboardy! Možno nie každý je presvedčený o potrebe využívať billboardy a plagáty v predvolebnej komunikácii, ale opak je pravdu. Billboardy sa nedajú vypnúť a ľudia, chcú či nechcú, spoznajú vašu tvár a posolstvo. Viete, že sa hovorí, že keď nemáte možnosť podať ľuďom ruku, nahradí to billboard?

Práve ste spoznali ste 5 „must to have“ bez ktorých sa rozhodne nezaobídete v nadchádzajúcom politickom ringu 2022. Ale čo s nimi? Ako ich efektívne využiť vo svoj prospech v nadchádzajúcich župných či komunálnych voľbách?

