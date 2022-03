Spade Poker TV pokrovým nadšencom: Zažite momenty ako vystrihnuté z filmov o Jamesovi Bondovi!

Bratislavské Banco Casino si totiž v spolupráci so slovenskou pokrovou televíziou Spade Poker TV nachystalo parádny event pre pokrových nadšencov, ktorý prinesie mnoho zaujímavých momentov. Od 21. do 28. marca si milovníci pokru prídu na svoje, keďže je pre nich pripravený je festival pozostávajúci zo skvelej cash game akcie, z lukratívneho HighRolleru 20.000€ GTD lahodiacemu každému pokrovému fajnšmekrovi, no a samozrejme z hlavného podujatia – Main Eventu so vstupným 199€, v ktorom si medzi seba ti najlepší rozdelia minimálne 100.000€!

Tešiť sa samozrejme môžete aj na televíznu show v podobe LIVE STREAMU z Day 2 a Final Day, ktorý prinesie korunováciu nového šampióna pokru. Celá show sa následne odvysiela aj v televízii DAJTO, takže, ak máte radi televízny poker, kamery a poriadnu akciu – Spade Poker Tour v Banco Casino štartuje!

Chýbať nebude ani luxusná ručne robená trofej pre šampióna Main Eventu, či množstvo benefitov, ktoré sú počas celého podujatia k dispozícií každému z vás. Zapojte sa do turnaja a vy: Vstupenky na tickpo.sk (kliknite na odkaz).

