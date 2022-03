Trápi vás skoré vyvrcholenie počas milovania? Odpoveď vedeckého pokroku sa volá eJoy® Long

Priemerný sex by mal trvať 7 minút, aspoň taká je odpoveď väčšiny ľudí na otázku, aký dlhý by mal byť časový interval od začiatku milovania až po orgazmus. Do tohto času sa, samozrejme, neráta predohra. Čo však robiť, ak vaše milovanie netrvá ani 7, ani 5 či dokonca možno ani 2 minúty?

(Ne)riešte čas, kým máte ešte čas

Príčin skorej ejakulácie môže byť niekoľko. Najčastejšie je za tým nedostatok sexu, ale aj stres, nervozita a podobne. Druhou kategóriou faktorov, ktoré ejakuláciu ovplyvňujú, sú fyziologické, napríklad krátka uzdička alebo zápal žaluďa.

Zanedbávanie tohto problému v začiatkoch, kým sa ešte neprejavuje naplno, môže viesť neskôr až do momentu, kedy nebude riešenie skorého vyvrcholenia možné uspokojivým spôsobom. Preto sa netreba téme predčasnej ejakulácie vyhýbať.

Platí to o to viac, ak vezmeme do úvahy, že vďaka vedeckému pokroku máte možné riešenie doslova na dosah ruky. Len nedávno totiž prišiel na náš trh nový prípravok eJoy® Long, ktorý má podobu tabliet určených na orálne užívanie. Jednoduché dávkovanie však nie je jediná výhoda produktu.

Prirodzené zloženie a pôsobenie

eJoy® Long je skvelým príkladom, že sa dá spojiť tradičný prístup a moderný vedecký pokrok. Stáročiami overené látky, ktoré pomáhali na sexuálne zdravie už v minulosti a nové formy s maximálnym využitím účinkov týchto látok.

Presne touto cestou ide eJoy® Long, ktorý obsahuje rastlinné extrakty v kombinácii s aminokyselinami a vitamínmi. Najdôležitejšou zložkou je extrakt z byliny zvanej Panax ginseng, čiže ázijský ženšen.

Táto rastlina pomáha na upokojenie a uvoľnenie nervovej sústavy, takže pôsobí proti častej príčine skorého vyvrcholenia - proti stresu a nervozite. V kombinácii napríklad s Tribulus Terrestris, Macou a aminokyselinami L-Arginín a L-Citrulín dochádza aj k predĺženiu doby stoporenia, čiže k predĺženiu sexu.

Dve tabletky pred sexom a ste v pohode

To, čo si muži na eJoy® Long pochvaľujú najviac, je spôsob jeho užívania. Jedna dávka pozostáva z dvoch tabliet, ktoré stačí prehltnúť a zapiť vodou zhruba pol hodinku pred sexom. Za deň môžete užiť najviac 2 takéto dávky.

Podobne ako pri štandardnej verzii tabliet eJoy®, aj tu sú najlepšie výsledky dosiahnuté pri dlhodobejšom a pravidelnom užívaní. K tomu je prípravok svojim zložením aj stavaný a pre optimálny efekt by ste mali eJoy® Long užívať 3 či 4 mesiace.

Vzhľadom na to, že v zložení eJoy® Long nenájdete žiadne chemikálie, umelo vyrábané látky, škodlivé stabilizátory alebo nekvalitné náhrady, ani pri takto dlhom užívaní nehrozia žiadne vážnejšie nežiaduce účinky.

Nebojte sa eJoy® Long skúsiť, máte to s garanciou

Ďalším veľkou výhodou eJoy® Long je, že si ho viete bez problémov kúpiť aj z domu. Nepotrebujete totiž žiaden recept a nemusíte ani navštíviť lekára a absolvovať chúlostivé vyšetrenie. Vyberiete si balenie, ktoré vám vyhovuje najviac a objednáte si ho.

Všetko prebieha cez oficiálny eshop www.ejoy.sk, takže máte istotu, že prípravok kúpite za najlepšiu možnú cenu priamo od oficiálneho distribútora a zároveň je tu záruka originality.

Je tu ale ešte jedna garancia – garancia najlepšej ceny. Pri objednávke je možné využiť zľavový kupón TOP20, ktorý pre Vás znamená zľavu vo výške 20 percent a v prípade využitia doručenia do Zásielkovne, máte od 2 balení doručenie zdarma.

- reklamná správa -