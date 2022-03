Pavúčia rodinka Websterovcov prichádza na javisko DPOH

Fanúšik Websterovcov

Lili, Hugo, mama Alma, tato Walter, babka Matilda a dedo Rafael. Šesť členov pavúčej rodiny, ktorá žije vo výťahovej šachte, zaujala aj režiséra Gejzu Dezorza. „Som veľkým fanúšikom tohto unikátneho seriálu, sledujem ho od úplného začiatku. Keďže sa venujem aj tvorbe bábkového divadla pre deti, neustále hľadám námety a príbehy, ktoré by sa dali stvárniť výrazovými prostriedkami bábkového divadla. Špeciálne rád pracujem v bábkovom divadle pre deti aj s inšpiráciami z popkultúry a snažím sa detským divákom prinášať súčasné príbehy. Preto je pavúčia rodinka Websterovcov ideálna predloha,“ hovorí o nápade pripraviť bábkovú inscenáciu o Websterovcoch. K rodinke sa v bábkovom prevedení pridá pavúčica Ariadna, ktorú poznajú diváci aj z animovaného seriálu. „Do príbehu prichádza aj úplne nová postava – záporák Ricardo el Diamante, ktorý naruší pokojný život celej pavúčej rodinky,“ prezrádza Gejza Dezorz. V predstavení nebudú chýbať chytľavé pesničky od autorky textov Lucii Ditte v hudobnom prevedení Martina Hasáka, aj poučný príbeh s morálnym posolstvom pre deti i rodičov. „V našom príbehu sa diváci dozvedia, že nie všetko, čo je uverejnené na „Sieti“ je pravda. A treba vedieť rozlišovať, čo je pravda a čo už manipulácia a pretváranie reality,“ dodáva Gejza Dezorz, autor textu divadelnej adaptácie slávneho seriálu.

Monumentálne bábky

Pod výtvarné návrhy bábok sa podpísal, tak ako aj v animovanom seriáli, uznávaný ilustrátor Boris Šima. Autorom takmer meter vysokých bábok je bábkarský scénograf Von Dubravay. Priestor ukázať svoj talent dostali študenti bakalárskeho ročníka bábkoherectva Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení - Vanesa Hagyungová, Richard Maľa, Anna Lehotská, Juraj Bolf, Tímea Duláková, Adela Dukátová a Erik Šupčík. Ako prijali stvárniť známe pavúčie postavičky? „Keď som sa dozvedela, že moja postava je Lili, potešila som sa, pretože mi Lili pripomína seba, keď som bola dieťa. Malé šesťročné dievčatko chce všetko vedieť, všade byť a zachrániť celý svet. Je to zvedavá malá pavúčica, ktorá nasáva informácie a učí sa s nimi pracovať. Nenechá sa odradiť ani názorom rodičov a odvážne sa púšťa do života ohrozujúcich situácií, len aby zachránila spoločnú rodinnú sieť. Myslím, že mnoho detí sa bude vedieť stotožniť s hlavnou hrdinkou príbehu a bude fandiť jej hrdinským činom,“ hovorí o svojej postave Vanesa Hagyungová. Bábkoherec Richard Maľa hrá dokonca dve postavy - pubertiaka Huga a otca Waltera. „Hugo je mladý chalan, navonok pôsobí drsne a neprístupne. Ale keď ho lepšie spoznáte, uvidíte jeho citlivú stránku. Je bláznivo zamilovaný do krásnej pavúčice Ariadny a vyznáva jej city pomocou svojej najlepšej kamarátky - gitary. Na postave Huga sa mi najviac páči možnosť stvárniť jeho pubertálne maniere. Ďalšia postava je starostlivý otec a milujúci manžel - Walter. Ľahko sa nadchne pre nové nápady, ale rodina je pre neho vždy na prvom mieste. Jeho najsilnejšou stránkou je zodpovednosť. Niekedy pôsobí prísne, ale vždy je spravodlivý. Otec Walter ma vždy dobre naladí svojou veselou povahou a optimizmom.“ A aké je to pracovať s takými veľkými bábkami? „Pri bábkach vo Websterovcoch je dôležité mať aspoň základnú fyzickú kondíciu, pretože je pomerne náročné ovládať jednou rukou pohyby hlavy technologicky riešenú ako muppet. Je potrebné sústrediť sa aj na synchronizáciu hovoreného textu a pohybu úst bábky, ale zároveň na tej istej ruke udržať celú váhu bábky. Taktiež si tento typ bábok vyžaduje presnú logistiku úchopov. Museli sme zistiť a opakovane precvičovať, v ktorej chvíli akým spôsobom prechytiť ktorú časť bábky, aby to bolo funkčné a aby to vyzeralo dobre," vysvetľuje herečka Tímea Duláková. „Najnáročnejšia je podľa mňa súhra našich nátur v jednu, aby sme dokázali vytvoriť nielen charakter postavy, ale ju aj synchrónne animovali. Ako bábkoherci musíme byť na seba od začiatku napojení. Tým, že majú bábky takúto veľkosť, je veľakrát náročné vidieť svojho kolegu, čo robí s ľavou rukou, zatiaľ čo ja animujem tú pravú. Kvôli tomu musíme byť na skúške vždy stopercentne aktívni a pamätať si každý uhol a gesto, ktoré s bábkou naskúšame,“ dodáva Vanesa Hagyungová.

Nenechajte si ujsť dobrodružnú rodinnú bábkovú hru s pesničkami Websterovci: Lili a ukradnutá sieť. Príbeh o odvahe, dobrodružnej ceste, ale aj ponaučení vznikol v spolupráci s Dezorzovým lútkovým divadlom a Vysokou školu múzických umení na motívy rovnomenného televízneho seriálu Kataríny Kerekesovej. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Premiéra predstavenia sa uskutoční 25. 3. 2022 o 19.00, verejná generálka vo štvrtok,

24. 3. a v piatok 25. 3. o 10.00. Vstupenky nájdete na www.predpredaj.sk alebo na tomto linku. Viac informácií na www.dpoh.sk

