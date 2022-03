Stavebný veľtrh je späť: Bývajte kvalitne, zdravo a úsporne

Pandémia do zásadnej miery zmenila pohľad na to, ako nazeráme na svoje bývanie. Práca z domu, obmedzenie cestovania a dôraz na ochranu zdravia sa premietajú do zvýšených nárokov na obytné priestory, ktoré musia plniť viacero funkcií naraz. Aktuálne trendy v stavebníctve odrážajú aj medzinárodné veľtrh Coneco a Racioenergia, ktoré sa v Inchebe pre pandémiu uskutočnili naposledy v roku 2019.

Od stredy 23.3. do soboty 26.3. na vás čaká ponuka stavebných materiálov, komponentov a riešení pre kvalitné a zdravé bývanie, ktoré navyše môže byť aj úsporné. Vystavovatelia zo siedmich krajín predstavia novinky pre stavbu, rekonštrukciu aj záhradu, vďaka ktorým si môžete vytvoriť bývanie podľa svojich predstáv.

Spájanie vonkajších a vnútorných priestorov

Pandémia zmenila spôsob nazerania na cestovanie a mnoho ľudí v tomto smere zostáva naďalej opatrných. Trendom, ktorý sa v uplynulom období posilnil, preto bude aj v budúcnosti prepájanie interiéru s exteriérom a vytváranie relaxačných zón. Na veľtrhu Coneco objavíte napríklad veľkoformátové okná, bazény, ploty, tieniacu a záhradnú techniku či exteriérové kuchyne, ktoré vám pomôžu vniesť do nehnuteľností žiadanú atmosféru.

Ekologické a úsporné stavby a bývanie

Ceny energií sa v ostatnom období dramaticky zvýšili a ako jedna z odpovedí na tento fakt sú technológie či stavby, ktoré dokážu energie šetriť. Pomôžu vám napríklad solárne strešné škridly, rekuperačné jednotky s inovatívnym systémom riadenia, prevetrávané fasády či inteligentné termostaty znižujúce prevádzkové náklady. Okrem týchto a ďalších úsporných riešení na veľtrhoch Coneco a Racioenergia môžete spoznať aj výhody drevodomov, pasívnych domov a domov vyrobených z keramických prefabrikátov.

Navyše, partnerom tohtoročného veľtrhu je Štátny fond rozvoja bývania, ktorý na Coneco prináša aj výhodné úvery s 0 % úrokom a ďalšie možnosti pre výhodnú kúpu a obnovu bytových domov či bytov.

Galéria fotiek (4) Termostat

Zdroj: Warmup

Prírodné materiály a dizajnové riešenia

Jedným z trendov, ktorý sa v posledných rokov dostáva výrazne do popredia, je používanie prírodných materiálov. Obklady či dlažby z dreva či kameňa dokážu vniesť do exteriéru aj interiéru teplo, pohodu aj exkluzívny vzhľad. Vyskúšajte napríklad ónyxové steny v obývačke či ako obklad vane, prípadne dlažby z čadiča, ktoré majú prvotriednu odolnosť aj životnosť. Denné svetlo má pozitívny vplyv na zdravie a náladu, a do tmavých miest v interiéri ho môžete dostať svetlovodmi, ktoré svetlo zbierajú na streche či fasáde a následne ho privádzajú tubusmi. Tieto aj ďalšie novinky rovnako nájdete zastúpené v portfóliu vystavovateľov.

Galéria fotiek (4) Čadičové dlažby

Zdroj: Eutit s.r.o.

Veľtrhy CONECO/RACIOENERGIA sa uskutočnia do od 23. do 26. marca, každý deň od 10:00 do 18:00. Vstup je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

Vstupenky si môžete pohodlne kúpiť na Predpredaj.sk

Galéria fotiek (4) Zdroj: Incheba Expo Bratislava

- reklamná správa -