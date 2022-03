Ľudia si za tovar v obchode zaplatia a s radosťou odchádzajú bez tovaru. Ako je to možné?

Do obchodu chodíme preto, aby sme v ňom nakúpili a zaplatenú vec si chceme odniesť domov. V známej sieti predajní však peniaze necháte a domov odídete s prázdnymi rukami, hoci je tovar na sklade. Paradoxne - budete ešte aj radi.

Jedným z mnohých zákazníkov, ktorí odišli z obchodu s prázdnymi rukami, je aj pán Anton z Popradu. „Boli sme s manželkou kúpiť práčku, vyhliadli sme si jednu za skutočne dobrú cenu. Na e-shope písali, že ju majú, tak sme si ju išli pozrieť aj naživo. Pozdávala sa nám, predavačke som povedal, že ju beriem. Pri pokladni som zaplatil, na vernostnú kartu mi pripísali eurá, ale práčka nakoniec zostala v predajni. Keby som to vedel skôr, ušetrím za benzín,“ hovorí Popradčan.

Podobnú skúsenosť má aj Angelika z Nitry. „V obchodnom centre som si všimla leták na výpredaj, tak som vošla dnu. Už dlhšie som si chcela kúpiť nejaký kompostér. Predavačka ma upozornila na tzv. FoodCycler, teda bezzápachový elektrický kompostér. Kúpila som ho, zaplatila som, ale kompostér si v predajni nechali.“

Galéria fotiek (2) FoodCycler od Sage je najmodernejší typ elektrického kompostéra

Zdroj: Zuzana Dudášová, studio Oresi

Predajca: Zákazníci túto možnosť vítajú

Rovnakú skúsenosť má viac zákazníkov známej siete elektropredajní, ktorej zástupca priznal, že toto sa skutočne deje. „Vieme o tom a vôbec nás to neprekvapuje,“ hovorí obchodný riaditeľ siete Peter Matuška a dodáva: „Našim zákazníkom pri nákupe ponúkame možnosť dopravy zadarmo na všetky spotrebiče. Táto možnosť platí v každej z našich 53 predajní a tiež na našom e-shope planeo.sk.“

„Naši zákazníci sa tak nemusia naťahovať s ťažkými spotrebičmi, ani riešiť, či sa im zmestia do auta alebo ako ich odnesú - a svoj vzácny čas, ktorý by strávili logistikou nového spotrebiča, tak môžu stráviť so svojimi blízkymi,“ dodáva a upozorňuje aj na ďalší významný bod pre všetkých, ktorí chcú nakupovať rozumne.

