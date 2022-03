Jedno z tajomstiev pevného zdravia sa ukrýva v ovocí a zelenine

Denne by sme mali zjesť okolo 400 až 500 gramov ovocia a zeleniny. „O unikátnom zložení ovocia a zeleniny a prítomnosti významných antioxidačných či bioaktívnych látok niet pochybností“, hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Dôležité benefity

Podľa odborníkov nás ich pravidelná konzumácia chráni pred vysokým tlakom a cholesterolom, znižuje riziko nadváhy, obezity či chronických zápalov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie majú najprospešnejšie účinky na naše zdravie jablká, hrušky, citrusy, listová zelenina, kapusta a karfiol.

Ak sa vám nedarí dostávať ovocie a zeleninu na svoj tanier, skúste si aspoň všímať zloženie potravín, ktoré bežne nakupujete. Okrem množstva sacharidov, vlákniny či bielkovín je dôležitá aj ovocná alebo zeleninová zložka vo vami vybranom produkte. „Čím je viac pozitívnych zložiek v zložení, tým menej priestoru ostáva pre tie zdraviu škodlivé“, vysvetľuje Ing. Martina Gažarová, PhD.

Ovocie a zeleninu nájdete aj v potravinách

S cieľom podporiť zdravšie nákupy svojich zákazníkov umiestnil Kaufland ako jeden z prvých na Slovensku dobrovoľné označenie Nutri-Score na výrobky svojich privátnych značiek. Farebné logo na prednej strane obalu vám na prvý pohľad napovie, ktorá potravina je pre vaše zdravie nutrične najhodnotnejšia.

„Nutri-Score patrí medzi efektívne nástroje, ktoré majú spotrebiteľovi uľahčiť výber nutrične výhodnejších variant potravín a pomôcť mu tak zdravšie sa stravovať“, hovorí Ing. Martina Gažarová, PhD. a dodáva: „Komplexne zhodnocuje výživovú kvalitu produktu, nevyzdvihuje len priaznivo pôsobiace látky vo výžive, ale berie do úvahy aj zložky, ktoré na naše zdravie nevplývajú najlepšie a pri ich dlhodobom a nadmernom užívaní môže dochádzať k vzniku rôznych civilizačných ochorení.“

Všímajte si Nutri-Score

Práve prítomnosť ovocia a zeleniny, ale aj orechov, strukovín či niektorých druhov rastlinných olejov môže pozitívne ovplyvniť to, aké hodnotenie potravina v rámci 5-stupňovej Nutri-Score škály dostane. V praxi to znamená, že ak sa v produkte nachádza viac ako 80 % týchto zložiek, jeho výsledné hodnotenie sa môže zásadne vylepšiť. „Zahrnutie ovocia a zeleniny do výpočtu sa ukázalo ako vynikajúca náhrada za niektoré vitamíny, ako je napríklad vitamín C alebo beta-karotén“, zdôrazňuje odborníčka.

Spomedzi ovocia, ktoré sa pri výpočte Nutri-Score berie do úvahy, treba spomenúť slivku, jablko, hrušku, bobuľové ovocie, hrozno, jahody, citrusové ovocie, banán, mango, melón či kiwi. Zo zeleniny sa venuje pozornosť listovej zelenine, ako je hlávkový šalát, špenát, rukola, čakanka a žihľava, ale aj karfiolu, kapuste, kelu, reďkovke, brokolici, feniklu, rebarbore, špargle, cibuli, mrkve, petržlenu, paradajke, paprike, uhorke, tekvici, avokádu, jedlým kvetom, hubám a mnohým ďalším.

