Ak vás trápi maskné, poznáme riešenie

Respirátor či rúško sa za posledné dva roky stalo našim verným spoločníkom. Na jeho nosenie sme si už zvykli, mnohí z nás ho na tvári majú dlhé hodiny každý deň. Faktom je, že všetci musíme chrániť seba a ľudí vo svojom okolí. Môže to byť však veľká výzva pre citlivú a problematickú pleť, ktorá sa potom prejavuje vyrážkami alebo začervenaním. Tu sú tipy, ako si s tým poradiť.

Odborníci hovoria, že nosenia respirátora sa tak rýchlo nezbavíme. Spolu s ním pribúdajú aj nové hovorové výrazy - jedným z nich je „maskné“ - pomenovanie zložené zo slov maska a akné, ktoré takpovediac vysvetľuje všetko. Nosenie rúška totiž pokožku mechanicky veľmi namáha.

Samozrejme, záleží na tom, ako dlho sa rúško nosí a z akého materiálu je vyrobené. Nečistoty a mikroorganizmy sa rýchlejšie rozmnožujú vo vlhkom prostredí, ktoré vzniká oklúziou pod maskou. Rúško z bavlny alebo s bavlnenou vnútornou výstelkou je o niečo šetrnejšie k pokožke, ale pre mnohých táto možnosť ani neprichádza do úvahy - často sa musí nosiť certifikovaný respirátor vyrobený z materiálu s vysokým filtračným efektom.

Veľmi dôležité je aj dodržiavanie správnej hygieny rúk - tváre by sme sa mali dotýkať len čistými rukami. Potrebné je používať iba čisté rúška alebo respirátory, opätovne použiteľné výrobky pravidelne prať, jednorazové po použití zahodiť a vymieňať si si ochranu tváre približne každé dve hodiny. Ak ani toto nepomôže, prichádza na rad správna starostlivosť, pretože prostredníctvom vhodných postupov sa toho dá veľa zmeniť.

Čistiť, ale jemne prosím!

Denné čistenie tváre bolo vždy ústrednou témou zdravo vyzerajúcej a krásnej pokožky, v súčasnosti je však ešte dôležitejšie. Pleť potrebuje obzvlášť jemné, ale účinné čistenie, aby sa odstránili nečistoty, make-up a baktérie bez toho, aby bola ovplyvnená jej ochranná bariéra. Je dôležité sa o pleť pravidelne a hlavne dobre starať. Ideálne je vyčistiť si pleť olejom či gélom a tonikom. Aby sme mali pleť správne hydratovanú, treba si tvár aj krk s dekoltom mazať krémom, ktorý bude zodpovedať nášmu typu pleti.

Starostlivosť a líčenie - s ľahkosťou

Na následnú starostlivosť sa odporúča zvoliť skôr ľahší prípravok, ktorý pokožku intenzívne hydratuje. Výdatné regeneračné krémy by sme mali odložiť na noc. Líčenie by sa malo voliť tiež s rozvahou. Je potrebné uprednostniť najmä výrobky prírodnej kozmetiky, ktoré umožňujú pokožke dýchať, a preto nepodporujú vznik „maskné“. Make-upy a korektory pleť zanášajú a tak je lepšie ju nechať dýchať a oddýchnuť od týchto prípravkov. Ak aj make-up používame, mali by sme dbať na kvalitné produkty, ktoré príliš pleť nezaťažujú.

Maska po maske

Dodatočnou výhodou môže byť pravidelné používanie čistiacich pleťových masiek - najlepšie tých, ktoré hĺbkovo čistia pomocou ílu alebo aktívneho uhlia a zároveň pokožku intenzívne hydratujú. Chce to špeciálnu starostlivosť, aby bola naša tvár dobre vyživená a plná vitamínov.

Ani najkvalitnejšia kozmetika však nedokáže zázraky. Za zhoršený stav pokožky je zodpovedný hormón kortizol, ktorý spôsobuje zápalové reakcie. Má nežiaduci vplyv aj na hladinu cukru v krvi a spúšťa proces nazývaný glykácia, pri ktorom sa poškodzuje prirodzený kolagén podporujúci pružnosť pokožky, čo vedie k vzniku jemných aj výraznejších vrások. Je vedecky dokázané, že väčšina kožných problémov pochádza z vnútorného zápalu v našom tele. Vtedy je vhodné dopriať svojej pleti ozdravnú kúru. Naša pokožka potrebuje množstvo aktívnych látok, aby bola vo skvelej kondícii. Ak ich neprijímame prostredníctvom stravy, je vhodné obrátiť sa na pomoc výživových doplnkov. Pleť ocení vitamín D, vitamín C, vitamín B3, ale aj zinok, kolagén či selén.

Rakytníkový olej – pomôže zvonku aj zvnútra

Rakytníkový olej obsahuje vitamíny A, D, E, K, P, B3 a B9, ale aj kyselinu vínnu, kyselinu jablčnú a omega 3, 6, 7 a 9 mastné kyseliny. Svojím zložením pomáha stimulovať regeneráciu kože, čo znamená, že pomáha pokožke liečiť sa z rôznych poranení. Podporuje tiež tvorbu kolagénu, ktorá je zodpovedná za elasticitu pokožky. Je vhodný na zníženie negatívnych následkov akné, dermatitídy, ekzémov či suchej kože. Rakytníkový olej pleť hydratuje a vyživuje. Netreba sa báť, že by ostala pokožka z oleja mastná. Práve naopak. Bude jemná, pružná a žiarivá. Pri problémoch s akné si stačí problémové miesta natrieť, čo ich prelieči a postupne zmiznú. Vhodné je aj užívať ho vnútorne vo forme výživových doplnkov, aby sme eliminovali zápaly v tele. Pridať ho tiež môžete do kúpeľa, predídete tak vysúšaniu pokožky, ale aj na masáže, na zábal či vlasovú masku.

