Mecom získal prestížne ocenenie

Prestížne ocenenie Superbrands získavate pravidelne. Čo robíte inak ako ostatní ?

Neviem čo robíme inak, ale môžem veľmi jasne povedať, že dlhodobo veľmi pozorne počúvame našich zákazníkov a partnerov. Všetky naše výrobky vyrábame s maximálnym dôrazom na kvalitu, používame najmodernejšie technológie a veľmi dbáme na šetrný prístup k životnému prostrediu. Neustále sa zlepšujeme a do výrobných procesov prinášame inovácie. Vidíte, že naša receptúra úspechu je naozaj veľmi jednoduchá.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Mecom

Nedávno ste získali aj 3.miesto v prestížnej ankete Firma roka, ako to vnímajú vaši spolupracovníci a zamestnanci ?

Motivačne. Vo firme cítim silnú chuť robiť veci poriadne. Je dôležité aby boli naši zamestnanci na firmu hrdí a to je to najlepšie vysvedčenie aké môžeme od kolegov a našich pracovníkov dostať. Tieto ocenenia sú dôkazom toho, že naše každodenné snaženie je správne a prináša výsledky. Motivuje nás to a to je veľmi dôležité.

V Mecome odmeňujete ľudí za zlepšováky, je toto recept na úspech ?

Naši zamestnanci sú to najdôležitejšie čo máme a preto sa im snažíme vytvárať motivačné pracovné podmienky. Kolegovia vo výrobe často najlepšie vedia ako a kde je možné vylepšiť pracovný postup alebo proces. Ak prinesú riešenie, ktoré ušetrí firme náklady alebo zvýši spokojnosť našich zamestnancov tak im veľmi radi vyplatíme odmenu.

Program Superbrands vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať ich ďalším spoločnostiam, ktoré by sa rady rozvíjali a učili. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je program Superbrands uznávaný ako rešpektované ocenenie v 90. krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council ma pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.

