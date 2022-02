Lovestream festival aj so Švédkou Zarou Larsson

Sobota 11.júna na LOVESTREAM Festivale už pozná svojich hviezdnych účinkujúcich, ktorými sú DUA LIPA, LOST FREQUENCIES a ZOE WEES. Do tejto fantastickej tanečnej zostavy dnes pribudlo ďalšie meno, ktoré sa predstaví so svojou live show na Tehelnom poli v Bratislave ZARA LARSSON!

LOVESTREAM FESTIVAL chystá na sobotňajší večer 11.júna v Bratislave doslova hudobnú a tanečnú smršť plnú skvelých aktuálnych hitov! Interaktívnu show plnú prekvapení sľubuje belgický Dj a producent LOST FREQUENCIES, osobnú výpoveď vo svojich hitoch prinesie ZOE WEES a sexi, nielen tanečnú show ponúkne jedna z najväčších hviezd súčasnosti DUA LIPA. K nim sa pridáva ďalšia dáma súčasnej tanečnej scény ZARA LARSSON!

Zara Maria Larsson už ako desaťročná zvíťazila vo švédskej verzii talentovej speváckej súťaže Got Talent, v roku 2013 vydala svoj prvý a veľmi úspešný romantický singel Uncover, ktorého klipová verzia má dnes už viac ako 350 mil. pozretí a v roku 2015 k nemu pridala dodnes svoj najväčší hit pod názvom Lush Life. Ten doteraz nazbieral pre Zaru rekordných takmer 760 miliónov pozretí na Youtube a minulý rok v auguste dokonca 1 miliardu streamov na Spotify.

Futbaloví fanúšikovia ju zrejme zaregistrovali v roku 2016, keď naspievala hymnu futbalových ME vo Francúzsku v nahrávke DJ Guettu This One's For You. Rok nato naspievala pre Clean Bandit vokály k megahitu Symphony a minulý rok vydala len svoj druhý medzinárodný album a tretí celkovo Poster Girl.

Zara Larsson je multiplatinová umelkyňa, nominovaná na 4 ceny BRIT Awards, ktorá sa nebojí prejaviť svoj niekedy ostrý názor na mužov a ktorá o svojom albume povedala: „Chcem, aby sa ľudia cítili o niečo šťastnejší, keď počujú tento album, a nehanbím sa povedať, že chcem byť mainstream a dať to pocítiť čo najväčšiemu počtu ľudí." „Biiiitch! Už keď som mala šesť rokov, chcela som absolvovať turné po štadiónoch."

Jeden z jej splnených snov môžete zažiť aj vy na LOVESTREAM FESTIVALE 11. júna tohto roka. Jednodňová vstupenka na sobotu začína na cene 79 EUR. Viac info a vstupenky na www.predpredaj.sk. Pridajte sa do Facebook eventu a majte vždy čerstvé informácie.

LOVESTREAM FESTIVAL Vám prináša SILVI Production v spolupráci s Marcelom Avramom a Concerts East.

