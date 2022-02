Neubližujte nevedome svojmu domácemu miláčikovi: Týchto 5 potravín psovi do úst rozhodne nepatrí

Odolať psím očkám, ktoré nás hypnotizujú počas toho, ako si vychutnávame nejaké jedlo, je občas naozaj ťažké. No okrem toho, že by pes mal byť naučený, aby nežobral jedlo, alebo nedajbože si ho sám nezobral bez povolenia majiteľa, nemali by sme sa s nim deliť o každé jedlo, ktoré konzumujeme.

Existujú totiž potraviny, ktoré sú pre psov toxické. Svojho domáceho miláčika si vďaka nim môžete otráviť a v krajnom prípade ho vaša nerozvážnosť môže stáť aj život.

Čokoláda

Kým pre nás ľudí platí, že čím je čokoláda tmavšia, tým je zdravšia, u psov je to presne naopak. Čokoláda totiž obsahuje pre psov toxickú zlúčeninu teobromín, pričom platí, že čím je čokoláda tmavšia, tým ho má viac.

Smrteľná dávka pre zdravého psa sa pohybuje okolo 300 mg na kilogram živej váhy. Už 90 g čokolády na varenie môže zabiť psa vážiaceho 10 kg.

No rozhodne sa nespoliehajte na to, že nejaká čokoláda má málo kakaovej sušiny, a tak sa môžete s ňou so svojím psíkom podeliť. Nižšie dávky psíkovi môžu privodiť vracanie, záchvaty, hnačku, srdcovú arytmiu či bezvedomie. Čokoláda v žiadnom množstve preto psovi do papuľky nepatrí v žiadnom prípade.

Pozor príznaky po konzumácii čokolády sa môžu prejaviť až o niekoľko hodín, pričom smrť nastáva už do 24 hodín. Otrava sa prejavuje nadmerným smädom, hyperaktivitou, vracaním, hnačkou, bolestivými kŕčmi a horúčkou.

Káva a čaj, nápoje s kofeínom

Kofeín má na psa podobné účinky ako teobromín v čokoláde. Smrteľná dávka sa pohybuje už okolo 100 až 200 mg na kilogram živej váhy.

V určitých prípadoch psíkovia, samozrejme, môžu konzumovať čaj, dokonca sa vyrába aj čaj určený špeciálne pre psov. No predtým, ako dáte psovi čaj si overte či neobsahuje kofeín alebo bylinky, ktoré môžu byť pre psa toxické. Najlepším riešením preto bude siahnuť po už spomínanom čaji pre psov.

Kysnuté cesto

Surové kysnuté cesto predstavuje pre psa taktiež veľké nebezpečenstvo. Jeho tráviaci trakt nedokáže cesto spracovať, ale naopak, v teplom prostredí žalúdka dôjde k jeho ďalšiemu kysnutiu a zväčšovaniu objemu. Žalúdok sa tak značne naplní a hrozí jeho torzia (pretočenie). Tento stav je bez včasnej operácie fatálny.

Pri kysnutí cesta v žalúdku navyše vzniká ako odpadový produkt alkohol, čo vedie k otrave psíka alkoholom. Nezvratné účinky môže mať už kúsok kysnutého cesta, niky preto nenechávajte cesto kysnúť v dosahu psa. Boli by ste nemilo prekvapení, ako mu táto „smrteľná pochúťka“ chutí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Pixabay

Avokádo

Vysoko toxické pre psa je aj avokádo, konkrétne jeho zložka persín. Ten môže psovi poškodiť srdce, pľúca aj iné tkanivá. Najväčšia koncentrácia persínu je v kôstke, šupke a listoch.

Presná toxická dávka persínu pre psov zatiaľ nie je známa. Medzi príznaky otravy patria dýchacie ťažkosti, zväčšenie brucha a nadmerné hromadenie tekutín v hrudníku.

Huby

Nebezpečná je pre psov aj konzumácia húb. Nestráviteľné sú pre neho najmä surové huby. Tie môžu vyvolať bolesť brucha, slinenie, poškodenie pečene alebo obličiek, vracanie, hnačku, kŕče, bezvedomie, či dokonca až smrť.

Potom, ako pes konzumoval huby, ho niekoľko hodín pozorujte. Ak sa u neho objavia príznaky apatie a odmieta vodu, navštívte veterinára.

Veľké množstvo soli

Podávanie príliš slanej stravy vedie u psov k poruche obličiek, čo má za následok veľký smäd. Zvýšený príjem vody môže spôsobiť nadúvanie a to môže viesť až k torzii žalúdka a smrti. Smrteľné sú pre psa už približne 4 g soli na kilogram živej hmotnosti.

Kým niektoré potraviny sú pre psov vyslovene toxické, iné im môžu dodať chýbajúce vitamíny alebo spestriť stravu. Zavďačiť sa mu môžete napríklad tvarom, kvalitným bielym jogurtom, čučoriedkami, jablkami, mrkvou či banánom.

Vyznať sa v tom, ktoré potraviny psík môže a ktoré nie, je však pre bežných ľudí pomerne zložité. Stávkou na istotu preto bude kŕmenie kvalitným krmivom. Budete sami prekvapení, ktoré z uvedených potravín nájdete aj v zložení psích granúl či konzerv. Pestrý výber stravy pre psov nájdete napríklad aj v bežných supermarketoch, kde si môžete vybrať z lacnejších aj drahších značiek. Konkrétne v Kauflande nájdete aj produkty pre zvieratá pod vlastnou značkou K-Classic.

Nezabudnite však, že spôsob, akým kŕmite svojho domáceho miláčika, nie je vhodné často meniť. Tráviaci trakt psov sa totiž potrebuje prispôsobiť druhu stravy, ktorý dostáva. Ak by ste typ stravovania často menili, môžu sa u psíka objaviť hnačky alebo iné problémy s trávením.

- reklamná správa -