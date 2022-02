Odborníci v rámci známeho testu skúmali suchú salámu Nitran od siedmich rôznych výrobcov. Nezamerali sa pritom len na jej zloženie, ale aj vlastnosti, ktoré sú pre tento obľúbený produkt typické. Experti z akreditovaných laboratórií Štátneho a veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave spoločne s vyškolenými ochutnávačmi posudzovali okrem detailného zloženia a výživových hodnôt aj vzhľad, konzistenciu, farbu, vôňu či chuť. V takmer všetkých častiach laboratórnych testov aj v senzorickej skúške pochodil najlepšie Nitran 77 od Taurisu, ktorý ako jediný dostal známku „veľmi dobre“ a skončil tak na prvom mieste, ďaleko pred konkurenciou.

Galéria fotiek (7) Odborníci v nezávislom teste rozhodli. Najlepší Nitran na trhu je od Taurisu

Zdroj: TAURIS

Jednoznačné víťazstvo

Nitran 77 vyniesli na pomyselný trón Test magazínu nielen jeho jedinečná chuť, použité suroviny a prísady či príjemne aromatická vôňa, no najmä rokmi overená receptúra, ktorej dodržiavanie má zásadný vplyv na výslednú chuť produktu. Kvalitný Nitran by sa mal sušiť a fermentovať minimálne 4 týždne. To, či tento proces nie je u výrobcov zbytočne urýchľovaní, odborníci preverili otestovaním aktivity vody, jej celkového obsahu a pomeru vody k bielkovinám. Najmenšiu hodnotu namerali práve Nitranu 77 od Taurisu, čo svedčí o kvalite pomalého sušenia, fermentovania a dozrievania salámy. Kvalita totiž potrebuje svoj čas.

Galéria fotiek (7) Kvalitný Nitran by sa mal sušiť a fermentovať minimálne 4 týždne

Zdroj: TAURIS

Ukázalo sa tiež, že kým konkurenční výrobcovia si často pomáhajú prifarbovaním, Nitran 77 takéto „ťahy“ vôbec nepotrebuje. Pýcha Taurisu navyše jasne triumfovala aj v dôležitom hodnotení množstva mäsa použitom na 100 gramov výrobku. V Nitrane 77 je mäsa dokonca viac, ako sa deklaruje na obale, a to podľa odborníkov až 153,4g na 100 gramov výrobku. Saláma excelovala aj v skúške množstva mäsa bez tuku, ktorého mala spomedzi všetkých testovaných najviac. Národná pochúťka je takisto unikátna svojou nízkou hodnotou kolagénu z celkových bielkovín, ktorá hovorí o použití menej kvalitných častí zvieraťa, ako sú šľachy, kože či chrupavky. Kým norma povoľuje najviac 16% množstva kolagénu z celkových bielkovín, Nitranu 77 namerali len 8,9 percenta.

Galéria fotiek (7) Základom Nitranu 77 je iba soľ, korenie, cesnak, klinček, špeciálne upravené a odblanené bravčové a hovädzie mäso, kvalitné technológie a niekoľkoročné skúsenosti

Zdroj: TAURIS

Originál je len jeden

Číslo 77 symbolizuje prvé ocenenie, ktoré Nitran získal ako prvá slovenská fermentovaná saláma na výstave Salima v roku 1977. Hoci norma a receptúra výroby Nitranu 77 sa ani po desaťročiach nezmenila, test ukázal, že na trhu nájdeme aj produkty s označením „Nitran“, ktoré záväzné postupy nedodržiavajú. „Predpísaný podiel čistej svalovej bielkoviny či doba zrenia sú veľmi dôležité parametre. Obchádzanie záväzných noriem či pridávanie farbív a dochucovadiel totiž znamená, že k zákazníkovi sa nedostáva plnohodnotný mäsový výrobok. Preto Tauris ako zodpovedný a dlhoročný výrobca trvanlivých suchých salám odporúča spotrebiteľom, aby si pri nákupe dôkladne vyberali produkty a dávali prednosť tým, za ktorých zloženie a kvalitu výrobca ručí,“ vysvetľuje Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group.

Galéria fotiek (7) Jozef Ivanička, jeden z priekopníkov výroby trvanlivých salám na Slovenku, ktorý zasvätil mäsovýrobe takmer 50 rokov svojho života

Zdroj: TAURIS

Tajomstvo lahôdky

Slovenská gastronomická špecialita Nitran 77 sa už od jari 1974 vyrába len z vysoko kvalitného bravčového a hovädzieho stehna v pomere 12:3. Náročným výberom prechádza najmä bravčové mäso z matiek, ktoré je svojou farbou a prirodzeným obsahom kyseliny mliečnej najvhodnejšie pre technológiu fermentovania.

„Tajomstvo chuti, farby a konzistencie originál suchej salámy je v kvalite mäsa a dodržaní technológie. Mäso musí byť vyzreté s čo najmenším obsahom vody. Dobrá saláma potrebuje byť naturálna bez použitia chemických prísad. Základom je iba soľ, korenie, paprika, cesnak, klinček, špeciálne upravené odblanené bravčové a hovädzie mäso, kvalitné technológie a niekoľkoročné skúsenosti,“ vysvetľuje skúsený mäsiar a priekopník salám Jozef Ivanička, ktorý stál pri zrode salámy Nitran 77.

Galéria fotiek (7) Československá norma z roka 1988, podľa ktorej sa legendárny Nitran vyrába v závode Tauris dodnes

Zdroj: TAURIS

Redukcia vody sušením spôsobuje, že na 100 gramov hotového výrobku je použitých až 150 gramov mäsa. Toto všetko pripravujú majstri mäsiari presne podľa Československej štátnej normy z roku 1988, ktorá je chránená aj v takzvanej červenej knihe, záväznej pre každého poctivého výrobcu. „Klimatické podmienky v našich fermentačných komorách umožňujú saláme bezpečne schnúť. Štvortýždňová intenzívna starostlivosť o Nitran 77 v procese zrenia posúva tento produkt do kategórie najvyššej kvality v našom portfóliu,“ dopĺňa Štefan Kalafa, riaditeľ závodu v Mojmírovciach pri Nitre, kde sa legendárny Nitran 77 vyrába.

Kvalitne pripravená saláma sa dobre krája a je možné ju skladovať niekoľko mesiacov pri teplote do 25 stupňov Celzia. Maximálna redukcia vody v suchých salámach je zásadná kvôli ich trvanlivosti aj pre ich výnimočné chuťové a vizuálne vlastnosti. Mäso si tak zachováva všetky cenné živiny a uvoľňuje svoju typickú chuť, ktorú nie je možné dosiahnuť nijako inak.

- reklamná správa -