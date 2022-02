Prečo v zime umývať auto? Oplatí sa to vôbec?

Odpoveď znie: vôbec to nie je zbytočné. Prečo? O čistotu a nablýskanosť auta totiž paradoxne až tak nejde – pravidelná očista je však dôležitá ako prevencia pred koróziou, vplýva na výkon a dokonca aj na bezpečnosť jazdy – veď určite ste už zažili, aké to je jazdiť so špinavými sklami a zrkadlami.

Aj umývať auto správne však treba vedieť. Preto prinášame zopár tipov od spoločnosti OMV, prevádzkovateľa siete autoumyvárok, ako sa oň v zimných mesiacoch ľahko a efektívne postarať.

Základom sú kvalitné kefy

– zmes soli, kamienkov a špiny v kombinácii s nekvalitnými kefami môže viesť k poškriabaniu laku. Vyberajte si preto autoumyvárky s penovými kefami, ktoré sú nielen šetrné ku karosérii, ale ich povrch je neporézny, čo znamená, že sa na nich nedrží špina a kamienky (majú „samočistiacu schopnosť“). Tiež odporúčame využívať programy obsahujúce vysokotlakové predumytie, špeciálne prostriedky na disky kolies a využívajúce ekologickú, no účinnú chémiu.

Dôležitá je pravidelnosť

– občasné umývanie auto nevyčistí dokonale. Najmä po dlhšej prestávke je potrebné auto kvalitne umyť. Pre dôkladnú očistu je odporúčané si zvoliť taký program, ktorý zabezpečí komplexnú starostlivosť vrátane umytia podvozku a aplikácie kvalitného vosku na ochranu karosérie. Aby jeho účinky vydržali čo najdlhšie, ideálne je opakovať ho pravidelne.

Nezabúdajte na podvozok (najmä v zime) – ak posypová soľ zostane vo vlhkom prostredí pôsobiť na vozidlo, dostane sa do drobných narušení a trhliniek a môže dôjsť ku korózii, v extrémnych prípadoch a zvlášť na starších vozidlách dokonca k prederaveniu karosérie. Pri umývaní je preto veľmi dôležité umytie podvozku nevynechať.

Pozor na mrazy

– ak teplota klesne hlbšie pod bod mrazu, nesprávne umývanie auta môže viac uškodiť ako pomôcť. Voda aplikovaná na podchladený lak môže viesť k jeho popraskaniu. Na dôkladne nevysušenom aute zase môže v nízkych teplotách voda rýchlo zamrznúť a poškodiť tak gumové tesnenia a plasty karosérie. Vo všeobecnosti sa neodporúča umývať auto, ak teplota klesne pod mínus desať stupňov.

Umyvárkou sa starostlivosť nekončí

– Aby bola starostlivosť o vaše vozidlo a bezpečný výhľad dokonalá, odporúčame sa zásobiť kvalitnou autokozmetikou, od vody do ostrekovača až po rozmrazovače.

