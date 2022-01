Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek fénix 7 a prekvapil novinkou epix (Gen2)

Celá séria fénix® 7 rozširuje svoje spoľahlivé 5-tlačidlové rozhranie o responzívny dotykový displej. Nová generácia prináša inovatívne tréningové funkcie, viacpásmové GPS snímače, mapy všetkých kontinentov. To všetko vo veľmi odolnom tele s vylepšenou ochranou tlačidiel a kovovou ochranou nožičiek tela. Nová generácia solárneho dobíjania urobila obrovský krok vpred, slnečné zisky oproti generácii fénix 6 sú až dvojnásobné. Model fénix 7X Solar dokáže ešte viac a vydrží 5 týždňov na jedno nabitie v režime smart hodiniek1 a až 5 dní v režime s GPS2.

Odolné a spoľahlivé prichádzajú i v siedmej generácii v troch overených veľkostiach a v troch prevedeniach z prémiových materiáloch ako sú titán a zafír:

fénix 7S / fénix 7S Solar / fénix 7S Sapphire Solar

fénix 7 / fénix 7 Solar / fénix 7 Sapphire Solar

fénix 7X Solar/ fénix 7X Sapphire Solar

Už si nemusíte vyberať medzi solárnym dobíjaním a extrémne odolným zafírovým sklíčkom, teraz môžete mať oboje naraz!

Fénix 7X navyše prichádza s integrovaným multi LED svetlom. Toto viacúčelové svetlo úplne mení hru pri športovom, ale aj bežnom živote. Či už pri nočnom rozkladaní stanu alebo športových aktivitách v tme, vám červené a biele svetlo s ľahko nastaviteľnou intenzitou užitočne poslúžia. V nebezpečných situáciách zvýšia viditeľnosť. V bežeckom móde sa svetlo prispôsobí bežcovej kadencii a prepína medzi červenou a bielou pri každom švihnutí bežcovej ruky. Tieto záblesky podstatne zvýšia vašu viditeľnosť v tme.

Ceny modelov fénix 7 sa začínajú na cene 699,99 € . Pre viac informácií o modeloch a cenách navštívte www.garmin.sk

Dnes oznámený epix™ , ktorý je vyrobený so zafírovým sklíčkom, 1,3” dotykovým always on AMOLED displejom a titánovou lunetou vyzerá rovnako epicky v zasadačke, ako pri MTB výlete. Tlačidlové ovládanie je vylepšené o dotykové funkcie, ktoré oceníte hlavne pri bežnom používaní ako smart hodinky, ale aj s mapovými funkciami. Vylepšite svoju formu a techniku s animovanými cvikmi pre silové cvičenie, kardio a jógu. Odchádzate z kancelárie a idete do fitka? Bez nástrojov a za pár sekúnd vymeňte náramok QuickFit. Dostupné sú v kovovom, koženom, semišovom a silikónovom prevedení.

Zafírové edície majú viacpásmové satelitné prijímače, ktoré boli dostupné len pre vojenské využitie. Majú vyššiu presnosť v oblastiach, kde sa GNSS signál odráža, alebo nedostatočne preniká. S výdržou batérie až 16 dní sa môžu používatelia spoliehať na tieto hodinky 24/7 aj pri sledovaní spánku, pokročilých tréningových funkciách, alebo pokorení svojich osobných rekordov a príprave na ďalšie veľké dobrodružstvo.

Ceny modelov epix sa začínajú na 899,99 €, pre ďalšie informácie o modeloch a cenách navštívte www.garmin.sk

Funkcie pre bežný deň

Vyrobené pre celodenné nosenie s funkciami na sledovanie zdravia a aktivity 24/4. Pulzomer na zápästí s Pulse OX so sledovaním stresu a respirácie plus Garmin funkcie ako Body Batery, Kondičný vek, Spánkové skóre s pokročilým sledovaním spánku, ktoré zmapuje jednotlivé fázy vášho spánku a vypočíta skóre 0-100. Funkcie na sledovanie Ženského zdravia a tehotenstva oslovia používateľky týchto hodiniek. Po spárovaní s kompatibilným telefónom (Android, alebo Apple) dostávajte smart upozornenia priamo na vaše zápästie. Bezpečnostné a sledovacie funkcie vám doprajú väčší pocit istoty pri tréningu vonku s automatickou detekciou nehody alebo manuálne spustenou funkciu asistencie, ktoré odošlú správu vašim núdzovým kontaktom s vašou polohou. Bezkontaktné platby Garmin Pay umožňujú bezpečné bezkontaktné platby až do výšky denného limitu karty bez zadania PIN kódu. Okrem integrovaného prehrávača hudby si môžete vychutnávať aj populárne streamingové služby ako Spotify®, Amazon Music a Deezer. S novou Aplikáciou Connect IQ Store ON DEVICE, môžete sťahovať cez wifi ďalšie doporučené aplikácie bez nutnosti použitia smartfónu.

Pokročilý tréning

Svoj tréning môžete posunúť do vyššieho levelu so športovými apkami od boulderingu po horolezectvo, silový tréning, športy vonku a ďalej. Plus nástroje pre optimálny výkon ako napr. :

Vyhnite sa vypáleniu s funkciou Real-Time Stamina , ktorá vám umožní sledovať úroveň vyčerpania v reálnom čase pri bežeckých a cyklistických aktivitách.

Odhad Času Na Pretekoch berie do úvahy celú vašu bežeckú históriu, celkovú kondíciu aby vám pomohol odhadnúť ako napreduje váš tréning.

Po tréningu Doba Zotavenia zohľadňuje vašu tréningovú intenzitu a ostatné faktory ako stres, dennú aktivitu, spánok a iné, aby odhadla dobu v hodinách, ktorú treba na ďalší tréning v plnom nasadení-

Funkcie Denne odporúčané cvičenie/tréning vám denne od poručí tréning (beh, cyklistika) založený na vašej momentálnej Tréningovej záťaži , Tréningovom Stave , a celkovej fyzickej kondícii.

Dôveryhodný nástroj

Nabalené všetkými navigačnými funkciami Garmin má celá séria fénix 7 a epix podporu všetkých hlavných navigačných systémov s dodatočnou podporou frekvenčného rozsahu L5 v ťažkých podmienkach. Hodinky majú predinštalované lyžiarske mapy SkiView™ a 42 000 golfových ihrísk. Štandardné a SOLAR modely umožňujú bezplatný download TopoActive mapu akéhokoľvek regiónu sveta. Modely Sapphire majú predinštalovanú TopoActive mapu vášho regiónu s možnosťou stiahnuť ďalšie kontinenty priamo prostredníctvom Wi-Fi. Ušetrite si cenný čas v deň pretekov s novou funkciou Pred vami, ktorá poskytuje presnú lokalizáciu občerstvovacích staníc, trailov, ďalšej odbočky atď. Užívateľsky definovateľné kontrolné body a dátové stránky zobrazujúce rôzne metriky vrátane nadchádzajúcich vzdialeností a prevýšení so sumarizáciou medzičasov a voliteľným časovačom odpočinku. Jednoducho všetko, čo športovci potrebujú na manažment svojho výkonu počas pretekov.

Hodinky fénix 7 a epix gen2 sú doslova nabité funkciami, ktoré oceníte pri serióznom tréningu, skutočných dobrodružstvách , ale aj počas bežného dňa. Dodatočné informácie získate na stránke www.garmin.sk alebo blog.garmin.sk .

Výhradný importér produktov Garmin pre Slovensko CONAN, s.r.o, je najdlhšie pôsobiaca spoločnosť v oblasti distribúcie GPS zariadení na Slovensku. Bola založená v roku 2001 a jej majitelia zastupovali spoločnosť Garmin už od roku 1998.

1Solarne nabíjanie predpokladá celodenné nosenie a najmenej 3 hodiny denne vonku, na slnku s intenzitou 50,000 lux.

2GPS režim predpokladá použitie vonku na slnku s intenzitou 50,000 lux.

