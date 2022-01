Prv, než si dáte túto zimu záväzok schudnúť, prečítajte si týchto 7 overených tipov, ako na to

Bojíte sa, že ste po Vianociach pribrali viac, ako by bolo zdravé? Záväzok schudnúť od si dáva veľa ľudí, no nie každý vie, ako na to. Čítajte ďalej, dozviete sa.

Ak ste postavili na váhu a zhrozili sa, nasledujúce riadky sú určené presne pre vás. Väčšina ľudí si totiž myslí, že ak chce schudnúť, postačí obmedziť množstvo potravín či jedál, prípadne nejesť ráno alebo večer. Iní si zas myslia, že na chudnutie im pomôže, ak budú každý deň potiť krv vo fitku. Čo však funguje naozaj a účinne?

Pite!

Na prvom mieste pri chudnutí nie je jedlo, ale pitie. Tekutiny naše telo nevyhnutne potrebuje prakticky pre všetky procesy, no predovšetkým pre metabolizmus, čiže látkovú premenu živín prijatých z potravín na energiu. Pitný režim je v tomto ohľade alfa a omega.

Samozrejme, záleží od toho, čo pijete. Obmedziť treba všetky sladené nápoje a limonády, rovnako tak alkohol. Naopak, čistá voda, prípadne voda s citrónom, melónom, kiwi alebo inými druhmi ovocia a zeleniny je prospešná tak pre chudnutie, ako aj pre zdravie.

5 jedál denne

Ak ide o stravovanie, tu treba vyvrátiť hneď niekoľko nebezpečných mýtov. Vynechávať raňajky vám schudnutie nezabezpečí, navyše, je aj veľmi zdraviu škodlivé. Rovnako tak vám nepomôže vynechanie večere, môže to akurát tak spomaliť metabolizmus.

Pre chudnutie je ideálne prijať počas dňa 5 jedál, tri hlavné a dve doplnkové. Takýto vzorec je pre metabolizmus pozitívny, no zároveň s ním ruka v ruke musí ísť zmenšenie jednotlivých porcií. V opačnom prípade totiž hrozí prejedanie sa.

Pravidelnosť stravovania

Okrem zmeny počtu jedál a jednotlivých dávok je veľmi dôležité aj to, aby bolo zachované pravidelné stravovanie. Nech už sa rozhodnete pre ľubovoľný počet jedál, snažte sa, aby ste ich konzumovali takmer vždy v rovnaký čas.

To je dôležité pre metabolizmus, ktorý sa nastaví na neustály príjem živín, ich premenu na energiu a spaľovanie všetkých prijatých kalórií. Príde tak k minimalizácii ukladania tukových zásob a zároveň k lepšiemu odbúravaniu tých skôr uložených.

Vynechanie rizikových potravín

Naše telo by malo prijímať komplexne všetky živiny, ktoré existujú, či už ide o tuky, cukry alebo bielkoviny. Veľmi dôležité je však z jedálnička vynechať alebo aspoň minimalizovať tie druhy, ktoré sú rizikové nielen pre chudnutie, ale aj zdravie.

Ide hlavne o nadmerný príjem živočíšnych tukov, obmedzenie príjmu jednoduchých cukrov, zníženie konzumácie soli a úplné vynechanie polotovarov, konzervovaných potravín, ťažkých a mastných jedál a tiež vyprážaných jedál na nezdravom oleji.

Koreniny

Pomôcť efektívnejšiemu chudnutiu môžu aj koreniny, na ktoré sa v kuchyni zabúda čoraz viac. Chilli, čierne korenie, kurkuma, oregano, mäta alebo bazalka, to všetko sú tie druhy korenín, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na chudnutie.

Niektoré z nich „len“ napomáhajú lepšiemu tráveniu či pravidelnému metabolizmu, no hlavne tie štipľavé druhy pomáhajú termogénnemu procesu a efektu. V ich prípade tak dochádza k účinnejšiemu spaľovaniu tukových zásob a znižovaniu hmotnosti.

Pohyb

Všetky diéty alebo programy na chudnutie, ktoré zabúdajú na pohyb, sa vás snažia nalákať falošnou predstavou a chcú vás vodiť za nos. Pravda je taká, že bez pohybu je akékoľvek efektívne chudnutie takmer nemožné.

Neznamená to však samozrejme, že máte od rána do večera šliapať na rotopede alebo trhnúť rekord so švihadlom. Práve naopak, pohyb by mal byť do najpravidelnejší, dlhodobý a čo najviac prirodzený. Ideálna je chôdza v kombinácii s behom.

eSlim® ako prírodný pomocník

Posledným tipom, ako podporiť efektívne chudnutie po Vianociach alebo všeobecne cez zimu, je využitie niektorých prírodných látok. Tie najlepšie a najúčinnejšie nájdete koncentrované na jednom mieste a to vďaka tabletkám eSlim®.

Posledným tipom, ako podporiť efektívne chudnutie po Vianociach alebo všeobecne cez zimu, je využitie niektorých prírodných látok.

